Un autre développeur fait un jeu Fast & Furious sur PS5, PS4

Nous avons toujours l’étrange cauchemar ici et là à propos de Fast & Furious Crossroads, alors pardonnez-nous quand nous grimaçons un peu en voyant à nouveau la marque de film à gros budget associée à un jeu PlayStation. Confirmé pour PS5 et PS4, Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R sortira en novembre. Ce n’est certainement pas basé sur l’univers explosif de Dominic Toretto, cependant. Rise of SH1FT3R est tout au sujet de l’émission dérivée de Netflix qui a tranquillement accumulé quatre saisons sur le service de streaming, le jeu apparemment axé uniquement sur la pédale à la course de métal.

Curieusement, le titre vient de récemment annoncé Mon ami Peppa Pig développeur Outright Games. Le site Web officiel confirme la fonctionnalité coopérative locale ainsi que le jeu en ligne pour un maximum de cinq joueurs. Vous pourrez personnaliser les voitures avec jusqu’à 15 gadgets d’espionnage différents et participer à un tournoi de course couvrant le monde entier. « Prouvez que vous êtes le meilleur en parcourant des pistes uniques avec vos gadgets et en accélérant les raccourcis secrets. Personnalisez votre voiture avec des skins uniques et débloquez de nouveaux objets dans le jeu. »

Pour être honnête, cette itération sonne beaucoup mieux que Fast & Furious Crossroads. Conçu pour les enfants, mais cela pourrait être un moment amusant, surtout si vous invitez des amis à vous amuser en coop. Es tu intéressé? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.