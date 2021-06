Un autre clou dans le cercueil de Windows 7 : AMD et NVIDIA cessent de supporter les pilotes

Si tout se passe comme prévu, le 24 juin, Microsoft publiera la nouvelle version de son système d’exploitation, Windows 11 (ou quel que soit son nom). Microsoft a déjà confirmé que Windows 10 cesserait de recevoir du support en 2025 et maintenant ce sont AMD et NVIDIA qui ont montré leurs plans : cette année, la prise en charge des pilotes pour Windows 7 et Windows 8.1 se termine.

Cela a été confirmé par les deux sociétés dans chaque journaux des modifications et libère. Dans le cas d’AMD, on le sait grâce aux notes de mise à jour de la dernière version de Radeon Software Adrenalin, tandis que NVIDIA a publié le 15 juin un avis sur son site internet avertissant de la fin du support. ¿Qu’est-ce que cela veut dire exactement? Voyons ça calmement.

Le début de la fin, mais de deux manières

La fin du support signifie-t-elle que tout ne fonctionne plus ? Absolument. Les utilisateurs utilisant toujours Windows 7 ou Windows 8.1 ils pourront continuer à le faire comme avant (Sachant, oui, que Windows 7 n’est pas officiellement supporté depuis début 2020). Ce qui se passera, c’est qu’ils cesseront de recevoir des mises à jour.

D’AMD, ils assurent que le support de Radeon Softwarew pour les systèmes d’exploitation basés sur Windows 7 64 bits a été déplacé vers un modèle de support héritageAutrement dit, vous ne recevrez plus de pilotes, de mises à jour de sécurité ou de nouvelles fonctionnalités. La version finale sera Radeon Software Adrenalin 21.5.2 et, selon AMD, la raison en est que :

« Ce changement permet à AMD de consacrer des ressources d’ingénierie précieuses au développement de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les produits graphiques basés sur nos dernières architectures graphiques.

Ensuite, nous avons NVIDIA, qui a une approche différente. Depuis octobre 2021, Les mises à jour des pilotes Game Ready seront exclusives aux ordinateurs utilisant Windows 10. En d’autres termes, les ordinateurs exécutant Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 ne bénéficieront pas d’améliorations de performances, de nouvelles fonctionnalités et de corrections de bogues.

Cependant, NVIDIA fait une petite exception : il continuera à sortir mises à jour de sécurité critiques sur ces anciens systèmes d’exploitation jusqu’en septembre 2024. Autrement dit, s’il y a une vulnérabilité majeure, NVIDIA la corrigera, mais cela ne signifie pas que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées ou quelque chose comme ça.

Et combien d’utilisateurs cette mesure affecte-t-elle ? Pas beaucoup, mais pas quelques-uns non plus. Selon les dernières données de Stat Counter, 15,52% des utilisateurs de Windows ont Windows 7, 3,44% utilisent Windows 8.1 et 1,27% utilisent Windows 8. C’est-à-dire que deux utilisateurs sur dix se retrouvent sans support de pilote.

Les choses changent beaucoup si l’on regarde l’enquête hardware et software de Steam, qui nous permet d’avoir une vision plus globale du public gamer. Selon les données de mai 2021, 96,56% des utilisateurs de Steam utilisent Windows 10. Seulement 2,04 % utilisent Windows 7, 1,02 % utilisent Windows 8.1 et 0,07 % utilisent Windows 8.