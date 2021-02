Un Australien affirme que les tigres de Tasmanie sont vivants; voici pourquoi il pourrait se tromper

24 févr.2021 16:44:39 IST

Un passionné de Tigre de Tasmanie d’Australie a maintenant affirmé qu’il avait trouvé la preuve que l’animal existe toujours dans le pays.

Neil Waters, le président du Thylacine Awareness Group of Australia (TAGOA), a mis en ligne une vidéo sur YouTube où, parlant d’une petite ville du nord-est de la Tasmanie, Neil a affirmé avoir trouvé des photos de trois animaux à partir d’un piège photographique qui prouve que Tasmanian Les tigres sont toujours vivants.

S’adressant à la caméra, Waters a affirmé que lui, avec quelques témoins experts indépendants et des juges canins, félins, ainsi qu’un vétérinaire, savait qu’ils (les animaux) étaient (des tigres de Tasmanie), ajoutant qu’il avait transmis les images à Le biologiste et expert de la faune Nick Mooney doit être vérifié et il est assez confiant que cela fournira la première preuve d’un thylacine (le nom scientifique d’un tigre de Tasmanie) dans la nature dans près d’un siècle.

Dans la vidéo, Neil a ajouté qu’ils pensaient que la première image était la maman, la seconde le bébé et la troisième le père.

Waters a également admis que si certaines des marques sur les animaux sont ambiguës, le bébé arborait des rayures, une queue raide, un jarret et une couleur, ce qui confère de la crédibilité à la théorie du tigre de Tasmanie.

Waters a ajouté que c’était la preuve la plus solide de l’existence de l’animal en 35 ans.

Selon un rapport de ladbible, Waters a créé le Thylacine Awareness Group of South Australia en 2014 après sa deuxième observation présumée de l’animal dans le nord-est de la Tasmanie. Deux ans plus tard, il a publié une vidéo d’un prétendu tigre de Tasmanie dans l’État qui a fait beaucoup de bruit.

A cette époque, Waters avait dit Radio ABC que quatre personnes dans une maison regardant par la fenêtre avaient vu l’animal sortir d’un ruisseau et traverser la cour avant. Il avait même affirmé qu’il y avait eu plus de 4500 observations sur le continent depuis 1936.

Cependant, il s’avère que Waters a peut-être fait quelques affirmations trop importantes. Selon un rapport de Courrier quotidien, l’expert Waters a également confié les photos, Nick Mooney, conservateur honoraire de zoologie des vertébrés au Tasmanian Museum and Art Gallery de Hobart, a rejeté les affirmations de Waters.

Un rapport de Courrier quotidienL’Australie d’Australie déclare que Mooney a conclu que sur la base des caractéristiques physiques montrées sur les photos, les animaux sont très peu susceptibles d’être des thylacines et sont très probablement des pademelons de Tasmanie – un type de wallaby.

a été documenté pour la dernière fois dans la première moitié du 20e siècle.

Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie ou thylacine, est mort en captivité en 1936. L’animal a été officiellement déclaré éteint il y a 35 ans.

Le tigre de Tasmanie avait des poches comme des kangourous où ils portaient leurs jeunes, mais ressemblaient à des chiens dans leurs apparences physiques, avec des crânes qui portaient des similitudes avec le loup gris et le renard roux.

Connue pour être une créature calme et solitaire, il y a eu des appels à ressusciter les créatures éteintes depuis plus de deux décennies. Le Département des parcs, de l’eau et de l’environnement du gouvernement de Tasmanie pense que tout type de groupe souffrirait probablement de consanguinité, rendant la survie à long terme intenable.

Selon le ministère, même s’il existait quelques individus, il est peu probable qu’une population aussi minuscule soit en mesure de maintenir une diversité génétique suffisante pour permettre à l’espèce de survivre à long terme.

Une étude menée en 2017 avait révélé que l’espèce, vivante jusqu’en 1938, aurait eu du mal à survivre même sans contact humain. Des chercheurs de l’Université de Melbourne ont déclaré que les problèmes de diversité génétique pouvaient remonter à 70 000 ans, lorsque la population avait souffert en raison d’un événement climatique.

