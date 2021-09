Un astronaute de la NASA établira le record américain du plus long séjour dans l’espace en habitant l’ISS pendant 353 jours

in

L’astronaute de la NASA Mark Vande Hei et le cosmonaute de Roscosmos Pyotr Dubrov resteront à bord de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’en mars 2022. À son retour, Vande Hei deviendra le détenteur du record du plus long vol spatial pour un Américain.

Vande Hei passera un total de 353 jours dans l’espace après la prolongation de son séjour initial de six mois. L’astronaute s’est rendu sur Twitter pour publier un article sur son séjour prolongé.

Le séjour prolongé de l’astronaute donne à la NASA l’occasion d’étudier comment le le corps humain s’adapte à la vie en microgravité pendant des périodes plus longues. Cette recherche est importante dans la planification de futures missions telles que la mission Artemis vers la Lune ou une mission de longue durée vers Mars.

Faisant partie de l’Expédition 65 en tant qu’ingénieur de vol, Vande Hei et Dubrov devaient revenir en octobre de cette année après le lancement d’un équipage de remplacement sur le Soyouz MS-19. Cependant, Roscosmos avait annoncé que le réalisateur Klim Shipenko et l’actrice Yulia Peresild seraient envoyés à bord du vaisseau spatial pour tourner un film. Le cosmonaute Anton Shkaplerov rejoindrait les deux.

je resterai @Station spatiale jusqu’en mars 2022 pour une mission d’environ 353 jours, une possibilité à laquelle j’étais préparé depuis le début. L’opportunité de vivre cela avec de merveilleux coéquipiers tout en contribuant à la science et à l’exploration future est passionnante ! https://t.co/oweCK6L1wN – Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) 14 septembre 2021

Alors que Peresild et Shipenko reviendraient sur le Soyouz MS-18 après avoir tourné pendant deux semaines, Shkaplerov resterait avec Dubrov et Vande Hei jusqu’au 22 mars.

Vande Hei a déclaré qu’il avait été préparé dès le début à la possibilité d’une prolongation de son séjour dans l’espace. L’astronaute était reconnaissant de l’opportunité de contribuer à la science et à l’exploration spatiale.

Avant le long séjour de Vande Hei dans l’espace, le plus long vol spatial d’un Américain était détenu par Scott Kelly, qui a passé 340 jours à l’ISS en 2015-2016. Toutefois. Le cosmonaute russe Valeri Polyakov a passé 437 jours sur la station spatiale Mir de 1994 à 1995 et détient toujours le record de la durée de séjour la plus longue d’une personne dans l’espace.

La durée plus longue de son séjour donne à Vande Hei une autre chance d’effectuer une sortie dans l’espace. L’astronaute de la NASA devait effectuer une sortie dans l’espace le mois dernier, mais celle-ci a été reportée en raison d’un « problème médical mineur ».

Le séjour de Vande Hei donne également à la NASA l’opportunité de négocier avec Roscosmos sur les sièges Soyouz. L’organisation américaine avait acheté des sièges pour le vaisseau Soyouz à un tiers, Axiom Space. On pense que des discussions sont en cours pour permettre directement aux cosmonautes russes de voler sur des véhicules commerciaux d’équipage en échange de la NASA ou d’autres astronautes partenaires volant sur Soyouz.

Vande Hei fait également partie d’un groupe d’astronautes qui étudient les rongeurs vivant sur l’ISS afin de déterminer comment la microgravité affecte divers systèmes et processus biologiques. L’astronaute a retiré des composants de support pour un nouvel épurateur de dioxyde de carbone (CO2) qui l’avait maintenu attaché au vaisseau spatial SpaceX Cargo Dragon pendant son vol vers l’ISS le mois dernier.

