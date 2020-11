Un astéroïde qui traîne après Mars pourrait en fait être le jumeau volé de notre lune

L’astéroïde en question, appelé (101429) 1998 VF31, fait partie d’un groupe d’astéroïdes troyens partageant l’orbite de Mars.

Les chevaux de Troie sont des corps célestes qui tombent dans des régions de l’espace gravitationnellement équilibrées à proximité d’autres planètes, situées à 60 degrés devant et derrière la planète.

La plupart des astéroïdes de Troie que nous connaissons partagent l’orbite de Jupiter, mais d’autres planètes en ont aussi, y compris Mars et la Terre.

Ce qui rend le (101429) 1998 VF31 (ci-après «101429») intéressant, c’est que parmi les chevaux de Troie traînant de la planète rouge (ceux qui suivent derrière Mars en orbite autour du Soleil), 101429 semble être unique.

Représentation de Mars et des chevaux de Troie; 101429 est le point bleu encerclant L5. (Crédit d’image: AOP)

Le reste du groupe, appelé les chevaux de Troie martiens L5, appartient tous à ce que l’on appelle la famille Eureka, composée de 5261 Eureka – le premier cheval de Troie martien découvert – et d’un tas de petits fragments qui se seraient détachés de leur roche spatiale parent.

101429 est différent, cependant, et dans une nouvelle étude menée par des astronomes de l’Observatoire et planétarium d’Armagh (AOP) en Irlande du Nord, les chercheurs ont voulu examiner pourquoi.

À l’aide d’un spectrographe appelé X-SHOOTER sur le Very Large Telescope (VLT) de 8 m de l’Observatoire européen austral au Chili, l’équipe a examiné comment la lumière du soleil se reflète sur le 101429 et ses proches L5 dans la famille Eureka. Seulement, il semble que 101429 et le clan Eureka ne sont pas parents après tout, l’analyse révélant que 101429 montre une correspondance spectrale pour un satellite beaucoup plus proche de chez nous.

«Le spectre de cet astéroïde particulier semble être presque un sillon mort pour certaines parties de la Lune où se trouve le substrat rocheux exposé, comme l’intérieur des cratères et les montagnes», explique l’astrochimiste de l’AOP, Galin Borisov.

Bien que nous ne puissions pas encore savoir pourquoi, les chercheurs disent qu’il est plausible que les origines de ce cheval de Troie martien aient commencé quelque part loin de la planète rouge, avec 101429 représentant un « fragment de relique de la croûte solide originale de la Lune ».

Si c’est vrai, comment le jumeau perdu depuis longtemps de la Lune s’est-il retrouvé en tant que cheval de Troie lié à Mars?

«Le premier système solaire était très différent de l’endroit que nous voyons aujourd’hui», explique l’auteur principal de l’étude, l’astronome de l’AOP Apostolos Christou.

« L’espace entre les planètes nouvellement formées était plein de débris et les collisions étaient monnaie courante. Grands astéroïdes [planetesimals] frappaient constamment la Lune et les autres planètes. Un éclat d’une telle collision aurait pu atteindre l’orbite de Mars alors que la planète était encore en formation et était piégée dans ses nuages ​​de Troie. «

C’est une idée captivante, mais les chercheurs disent que ce n’est pas la seule explication du passé de 101429. Il est également possible, et peut-être plus probable, que le cheval de Troie représente à la place un fragment de Mars ébréché par un type similaire d’incident affectant la planète rouge; ou ce pourrait simplement être un astéroïde banal qui, grâce aux processus d’altération du rayonnement solaire, a fini par ressembler à la Lune.

D’autres observations avec des spectrographes encore plus puissants pourraient être en mesure d’éclairer davantage cette question de la filiation spatiale, tout comme une future visite de vaisseau spatial, dit l’équipe, « qui pourrait, en route vers les chevaux de Troie, obtenir des spectres sur Mars ou sur la Lune pour comparaison directe avec les données sur les astéroïdes « .

Les résultats sont rapportés dans Icare.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.

