Un astéroïde potentiellement dangereux aussi gros que la tour Eiffel passera en toute sécurité sur Terre le 1er juin

31 mai 2021 17:21:25 IST

L’agence spatiale américaine, National Aeronautics and Space Administration (NASA), a averti qu’un astéroïde, aussi gros que la tour Eiffel de Paris, pourrait tirer au-delà de la Terre en juin. Selon un rapport dans Le Newsweek, l’astéroïde nommé 2021 KT1 a été classé comme «potentiellement dangereux» par la NASA. Le rapport mentionne que le diamètre de l’astéroïde KT1 2021 est compris entre 149,9 m et 329,7 m (492 pieds et 1082 pieds).

D’autres astéroïdes plus petits se sont également approchés de la Terre récemment et continueront de le faire dans les mois à venir, cependant, un astéroïde de plus de 500 pieds et à moins de 4,6 millions de kilomètres de la Terre est considéré comme potentiellement dangereux. L’astéroïde KT1 2021 va venir à moins de 4,5 millions de kilomètres de notre planète à 19h54 heure de Paris (10h24 heure de l’Est) le mardi 1er juin. La distance entre la Terre et l’astéroïde est 19 fois la distance entre la Terre et la Lune.

L’astéroïde se déplace à la vitesse de 40 000 mph. Selon l’agence spatiale, il va passer par la Terre en toute sécurité.

Il y a un autre astéroïde plus petit – 2018 LB – qui s’approchera également de la Terre le 1er juin. Il ne mesure que 21 mètres de long et viendra à 1.116.885 KM de la planète, signalé WUSA 9. C’est la taille approximative d’un avion.

Les astéroïdes 2021 KN2 et 2021 KS sont approchant Terre le 31 mai, cependant, ils mesurent respectivement 21 pieds et 59 pieds.

2021 KS est de 18 m et s’approchera de la Terre à une distance de 5 954 573 km. C’est la taille d’une maison.

2021 KN2 mesure 6 mètres et s’approchera de la Terre à une distance de 144519 km. C’est la taille d’un bus.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂