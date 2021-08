Un astéroïde plus gros que Burj Khalifa passera près de la Terre le 21 août

in

02 août 2021 18:37:24 IST

Un astéroïde passera par la Terre le samedi 21 août. L’astéroïde mesure 1,4 km de large et se déplace à une vitesse de 94 208 km/h. C’est un astéroïde de taille moyenne qui passera à moins de 3 427 445 km de la Terre.

Nommé 2016 AJ193, il s’approchera de la Terre à 11h10 HE (20h40 IST). La NASA a été classifié comme un astéroïde géocroiseur et un astéroïde potentiellement dangereux. Les astronomes de la NASA observeront l’astéroïde du 20 au 24 août à l’aide d’un radar.

Alors qu’à cette distance, l’astéroïde s’approche de la Terre, il est sûr qu’il a toujours été classé comme potentiellement dangereux car, en termes astronomiques, la distance est une approche assez proche.

En étudiant l’orbite de l’astéroïde, nous savons qu’il n’y a aucune chance qu’il entre en collision avec la Terre.

Tel que rapporté par TerreCiel, l’année du nom de l’astéroïde vient de l’époque où il a été repéré en janvier 2016.

Pour le mettre en perspective, selon un JPost rapport, l’astéroïde 2016 AJ193 est 1,5 fois la taille du Burj Khalifa, plus de trois fois la taille de l’Empire State Building et plus de 4,5 fois la taille de la Tour Eiffel.

Il a été repéré pour la première fois par l’installation Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) de l’observatoire Haleakala d’Hawaï.

Selon la NASA JPL, l’orbite de l’astéroïde est hautement elliptique et il tourne autour du Soleil tous les 2 160 jours ou tous les 5,91 ans.

Le publication mentionne que même à sa distance la plus proche, 2016 AJ193 restera 8,9 fois plus loin que la distance de la Lune à la Terre.

.

