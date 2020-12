Un astéroïde mystérieux de la taille d’une planète naine se cache dans notre système solaire

Il y a un astéroïde géant quelque part dans le système solaire , et il a jeté un gros rocher sur Terre .

La preuve de cette mystérieuse roche spatiale provient d’un météore parsemé de diamants qui a explosé au-dessus du Soudan en 2008.

La NASA avait repéré le 9 tonnes (8200 kilogrammes), 13 pieds (4 mètres) météore se dirigeant vers la planète bien avant l’impact, et des chercheurs se sont présentés dans le désert soudanais pour collecter une quantité inhabituellement riche de restes. Maintenant, une nouvelle étude de l’une de ces météorites suggère que le météore s’est peut-être détaché d’un astéroïde géant – un plus ou moins de la taille de la planète naine Ceres, le plus grand objet de la ceinture d’astéroïdes.

Comme environ 4,6% des météorites sur Terre, celle-ci – connue sous le nom d’Almahata Sitta (AhS) – est faite d’un matériau connu sous le nom de chondrite carbonée. Ces roches noires contiennent des composés organiques ainsi qu’une variété de minéraux et d’eau.

La composition minérale de ces roches spatiales offre des indices sur «l’astéroïde parent» qui a donné naissance à un météore donné, les chercheurs ont déclaré dans un communiqué .

« Certaines de ces météorites sont dominées par des minéraux qui fournissent des preuves d’une exposition à l’eau à des températures et pressions basses », a déclaré le co-auteur de l’étude Vicky Hamilton, géologue planétaire au Southwest Research Institute de Boulder, Colorado, dans le communiqué. « La composition des autres météorites indique un réchauffement en l’absence d’eau. »

L’équipe a analysé un échantillon de 0,0018 once (50 milligrammes) d’AhS sous un microscope et a découvert qu’il avait une composition minérale unique.

La météorite abritait une suite inhabituelle de minéraux qui se forment à des températures et des pressions «intermédiaires» (plus élevées que ce que vous trouveriez dans un astéroïde typique, mais plus bas que l’intérieur d’une planète). Un minéral en particulier, l’amphibole nécessite également une exposition prolongée à l’eau pour se développer.

L’amphibole est assez commun sur Terre, mais il n’est apparu qu’une seule fois auparavant à l’état de traces dans une météorite connue sous le nom d’Allende – la plus grande chondrite carbonée jamais trouvée, tombée à Chihuahua, au Mexique, en 1969.

La teneur élevée en amphiboles d’AhS suggère que le fragment s’est détaché d’un astéroïde parent qui n’a jamais laissé de météorites sur Terre auparavant.

Et les échantillons rapportés des astéroïdes Ryugu et Bennu par les sondes japonaises Hayabusa2 et OSIRIS-REx de la NASA, respectivement, révéleront probablement plus de minéraux de roches spatiales qui se retrouvent rarement dans les météorites, ont écrit les chercheurs dans leur étude.

Peut-être que certains types de chondrite carbonée ne survivent pas non plus à la plongée dans l’atmosphère, a déclaré Hamilton, et cela a empêché les scientifiques d’étudier une saveur de chondrite qui pourrait être plus courante dans l’espace.

« Nous pensons qu’il y a plus de matériaux de chondrite carbonés dans le système solaire que ce que représentent nos collections de météorites », a-t-elle déclaré.

L’article a été publié le 21 décembre dans la revue Astronomie de la nature .

