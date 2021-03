Un astéroïde «  démon  » de la taille de la tour Eiffel pour survoler la Terre vendredi

Un astéroïde de la taille de la tour Eiffel franchira la Terre vendredi (5 mars) et sera hors de notre voisinage planétaire jusqu’en 2029.

La roche spatiale, surnommée Apophis (un ancien démon égyptien), a été repérée pour la première fois en 2004 et ne posera aucun danger pour la terre pendant le survol de cette semaine; il traversera la planète à plus de 40 fois la distance de la Terre à la lune . Mais les scientifiques utilisent cette semaine comme une répétition générale pour le prochain passage de l’astéroïde, le 13 avril 2029, quand Apophis se rapprochera aussi près de la Terre que certains des satellites en orbite la plus haute.

En rapport: Top 10 des moyens de détruire la Terre

« Apophis en 2029 sera une opportunité d’observation vraiment incroyable pour nous », a déclaré Marina Brozović, chercheuse en radar au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, au site sœur de 45Secondes.fr. 45secondes.fr . « Mais avant d’arriver à 2029, nous nous préparons. »

Un bref survol

Apophis mesure 340 mètres de large et est fait de roche, de fer et de nickel. Il a probablement la forme d’une arachide, même si les astronomes auront une meilleure idée de sa forme quand il passera sur Terre cette semaine, selon la NASA .

L’astéroïde effectue une orbite complète autour du soleil environ tous les 11 mois. Le 5 mars, il se trouvera à moins de 150 millions de kilomètres de la Terre à 20h15 HNE (0115 GMT le 6 mars). C’est trop loin pour être vu à l’œil nu, mais les scientifiques utiliseront un radar planétaire pour imager Apophis pendant qu’il vole en utilisant le Goldstone Deep Space Communications Complex de la NASA en Californie et le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale. Ils espèrent déterminer la forme de l’astéroïde et en apprendre davantage sur la façon dont il tourne.

« Nous savons qu’Apophis est dans un état de rotation très compliqué, c’est une sorte de rotation et de culbute en même temps », a déclaré Richard Binzel, spécialiste des planètes au Massachusetts Institute of Technology, à 45secondes.fr.

Se rapprocher

Une animation montre la trajectoire d’Apophis en 2029 par rapport à l’essaim de satellites en orbite autour de la Terre. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Cette étude de radar planétaire fournira aux chercheurs une base de référence pour le survol beaucoup plus proche en 2029, lorsque Apophis se rapprochera aussi près que 19 800 miles (31 900 kilomètres) de la Terre. C’est suffisamment proche pour que la gravité terrestre puisse changer la forme de l’astéroïde ou disperser les rochers à sa surface. Comment et si l’astéroïde change au cours de son vol aidera à révéler des détails sur la structure interne de l’astéroïde, a déclaré Binzel.

À son approche la plus proche en 2029, Apophis sera brièvement visible à l’œil nu sur l’ouest de l’Australie, devenant aussi brillante que les étoiles de la Grande Ourse. Il sera le plus proche de la Terre à 18 h HAE le 13 avril 2029, quand il sera au-dessus de l’Atlantique – un océan qu’il traversera dans seulement une heure. L’astéroïde traversera les États-Unis à 19 h HAE.

Apophis tire son nom d’un ancien démon égyptien qui personnifiait le chaos et le mal, en grande partie parce que les astronomes avaient initialement calculé qu’il y avait 3% de chances que l’astéroïde puisse avoir un impact sur la Terre lors de son survol de 2029. Ils ont maintenant montré que l’astéroïde n’entrera pas en collision avec la Terre en 2029, ni lors de son prochain passage en 2036. Il y a encore une faible chance que l’astéroïde pourrait frapper la Terre en 2068 , mais les survols de 2021 et 2029 devraient donner aux astronomes plus d’informations pour calculer l’avenir d’Apophis.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.