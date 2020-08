Un astéroïde de plus de 22 mètres de large pour faire un passage près de la Terre plus près que la Lune, selon la NASA

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 16:04:48 IST

Le 1er septembre, un astéroïde mesurant entre 22 et 50 mètres de large devrait faire un passage de la Terre à une distance plus proche que la Lune, le 1er septembre, selon la National Aeronautics and Space Administration (NASA).

L ‘«astéroïde potentiellement dangereux» appelé «2011 ES4» sera à une distance de 1,2 km lakh de la Terre à son plus proche. Ce sera l’approche la plus proche d’un (gros) astéroïde comme lui dans les dix années à venir, a déclaré la NASA.

L’agence a tweeté confirmant que l’astéroïde ne serait pas nocif pour la Terre.

“L’astéroïde 2011 ES4 frappera-t-il la Terre? Non! L’approche rapprochée de l’ES4 2011 est” proche “à l’échelle astronomique, mais ne présente aucun danger de toucher la Terre. Les experts en défense planétaire s’attendent à ce qu’il passe en toute sécurité à au moins 45 000 miles de distance le mardi 1er septembre », A déclaré la NASA sur Twitter.

Volonté #astéroïde 2011 ES4 sur Terre? 🌎 Non! L’approche rapprochée de l’ES4 2011 est «proche» à l’échelle astronomique mais ne présente aucun danger de toucher la Terre. #PlanetaryDefense Les experts s’attendent à ce qu’il passe en toute sécurité à au moins 792000 terrains de football le mardi 1er septembre. – Montre Asteroid de la NASA (@AsteroidWatch) 28 août 2020

L’astéroïde passera par nous à une vitesse incroyable de plus de 8 kilomètres par seconde lors de son survol. La dernière fois que l’astéroïde, appelé «2011 ES4», a fait une mouche près de la Terre, il était visible depuis le sol pendant quatre jours,

Cette fois, il sera plus proche de notre planète qu’avant avec une distance estimée à 1,2 km lakh, plus proche que celle de la Lune, qui est à 3,84 km lakh de la Terre. L’astéroïde a été découvert pour la première fois au printemps 2011 et passerait la Terre tous les neuf ans.

La dernière fois que l’astéroïde 2011 ES4 a survolé la Terre, il était visible depuis le sol pendant quatre jours, selon La chaîne météo. Cette fois, elle sera plus proche de notre planète qu’avant, et les chances de la repérer, notamment avec un télescope, seront élevées.

