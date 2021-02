Un astéroïde de la taille du Golden Gate Bridge passera devant la Terre en mars

Un astéroïde aussi large que le Golden Gate Bridge est long dévalera la Terre le mois prochain. Mais bien que ce soit l’astéroïde le plus gros et le plus rapide à voler sur notre planète cette année, il n’y a aucune raison de paniquer.

La roche spatiale, officiellement appelée 231937 (2001 FO32), a un diamètre d’environ 0,5 à 1 mile (0,8 à 1,7 km) et se trouvera à moins de 1,25 million de miles (2 millions de kilomètres) de la Terre à 11 h 03 HNE (16 h 03 GMT). le 21 mars – assez proche et suffisamment grand pour être classé comme «potentiellement dangereux», selon une base de données publié par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Un astéroïde est désigné comme «potentiellement dangereux» lorsque son orbite croise celle de la Terre à une distance ne dépassant pas 7,5 millions de km (4,65 millions de miles) et son diamètre dépasse environ 140 mètres, selon le Centre de la NASA pour les études d’objets géocroiseurs (CNEOS).

De petits astéroïdes passent entre la Terre et le lune plusieurs fois par mois, et leurs fragments pénètrent et se brisent dans l’atmosphère terrestre presque quotidiennement, selon le Bureau de coordination de la défense planétaire (PDCO) de la NASA .

Les télescopes du Nouveau-Mexique qui font partie du programme Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) – un programme du MIT Lincoln Laboratory financé par l’US Air Force et la NASA – ont détecté l’astéroïde le 23 mars 2001, selon EarthSky . Depuis, les observatoires le surveillent. Les scientifiques ont utilisé ces observations pour calculer l’orbite de l’astéroïde et déterminer à quelle distance la roche spatiale se rapprochera de la Terre lorsqu’elle passera à près de 124 000 km / h.

Aucun astéroïde connu ne présente un risque significatif pour la Terre au cours des 100 prochaines années. La plus grande menace connue actuellement est un astéroïde appelé (410777) 2009 FD, qui a 1 chance sur 714 (moins de 0,2%) de toucher la Terre en 2185, selon PDCO de la NASA .

La NASA étudie des méthodes pour dévier les astéroïdes qui se retrouvent sur une trajectoire de collision avec la Terre, par exemple en utilisant le la gravité d’un vaisseau spatial volant pour retirer lentement les astéroïdes de leur trajectoire à une distance de sécurité, selon PDCO de la NASA .

Si vous avez un télescope avec une ouverture d’au moins 8 pouces (20 centimètres), vous pourrez peut-être repérer la roche spatiale en mouvement rapide, selon EarthSky. Pour apercevoir le sud des États-Unis, pointez votre télescope vers le sud-sud-est entre les constellations du Sagittaire et de la Corona Australis à 4 h 45 HNE le 20 mars.

