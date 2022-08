Un artiste Pokémon enthousiaste transforme Cyndaquil en une variante de type électrique de l’allume-feu Johto

Une caractéristique essentielle d’un PokémonLa conception de est son type. Depuis la première génération de Pokémon, chaque monstre de poche qui a été introduit s’est vu attribuer un typage qui guide Jeu habituel‘s création de chacun. En conséquence, le type de Pokémon a un impact significatif sur la façon dont il est conçu pour les jeux vidéo Pokemon, de la queue allumée à la flamme de Charizard à l’arbre feuillu de Torterra.

Compte tenu de cela, il est logique que la modification d’un ou des deux types de Pokémon modifie divers composants de conception. C’est là que réside le potentiel illimité du fan art. Certains concepteurs ont décidé de repenser les Pokémon classiques du point de vue de la frappe. Deux exemples d’idées créatives faites par les fans de Pokemon étaient un Goupix empoisonné et un Gyarados de type terrestre.

Une conception de type électrique pour Cyndaquil, un Pokémon de départ de Johto, a été dessinée par l’utilisateur de Reddit GeekySAgirl. Un dessus bleu et un ventre jaune clair distinguent Cyndaquil, un Pokémon naturel de type feu. La couleur de la souris Pokemon dans le rendu électrique de GeekySAgirl passe du bleu au jaune doré, le monde souterrain devenant une teinte blanc papier et des anneaux noirs entourant les pieds.

La caractéristique la plus distinctive de Cyndaquil, sa flamme rugissante, a été entièrement modifiée par GeekySAgirl pour ressembler aux broches d’une prise électrique. Considérant que Cyndaquil est un Pokémon débutant, ce n’est pas le premier fan art pour le Pokémon feu-souris qui a été créé.

Pokemon Scarlet et Violet seront bientôt publiés, et les fans anticipent les nouvelles formes régionales qui seront incluses dans ces jeux. Alors que les joueurs attendent de voir ce que le nouveau Pokemon Game Freak a en réserve, la confirmation de la nouvelle forme Wooper dans le teaser le plus récent donne aux fans encore plus de confiance que la fonctionnalité continuera à émerger dans les prochains jeux Pokemon. Quelles autres variantes régionales rejoindront Wooper reste à voir à l’avenir.