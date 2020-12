Un artiste non-binaire qui a remporté une demande d’asile historique se souvient des coups de la police

Mx M a déclaré que la police au Salvador les avait battus et a dit: «maintenant, nous allons vous montrer comment être un homme». Des agents de la police civile nationale à San Salvador le 11 octobre 2020 (YURI CORTEZ / AFP via )

Un artiste non binaire qui a remporté un appel d’asile historique pour rester au Royaume-Uni déclare être «l’un des chanceux» après avoir révélé avoir survécu à un passage à tabac par la police au Salvador.

Le jeune homme de 29 ans, arrivé au Royaume-Uni en 2017 après le meurtre de plusieurs de leurs amis LGBT +, a été battu par un groupe de policiers au Salvador qui leur a dit: «maintenant, nous allons vous apprendre à être un homme». .

Selon leur demande d’asile, les homosexuels et les transgenres du Salvador, dont cinq de leurs amis, sont régulièrement kidnappés, torturés et tués, et que les corps sont parfois retrouvés avec leurs organes génitaux prélevés.

En novembre, ils ont obtenu l’asile au motif qu’ils risqueraient d’être persécutés pour leur identité de genre s’ils étaient renvoyés au Salvador.

Le citoyen, appelé au tribunal Mx M, n’est pas binaire, mais le juge a conclu qu’il serait perçu comme une femme transgenre et persécuté sur cette base. C’était la première fois qu’un tribunal anglais jugeait expressément qu’être non binaire pouvait être un motif d’asile.

«Le juge s’est tourné vers moi et a commencé à parler en espagnol, ma première langue. Je ne savais pas qu’elle parlait espagnol », a déclaré Mx M au Liverpool Echo.

«Elle m’a dit qu’elle voulait me faire savoir dans ma propre langue qu’elle acceptait ma demande d’asile. Elle a dit que j’avais le droit d’être au Royaume-Uni, que j’avais le droit d’être libre et que j’ai le droit d’être qui je veux être.

«C’était un moment fort de ma vie, j’ai commencé à pleurer. Parce que c’est à ce moment-là que j’ai su que je pouvais avoir toutes les opportunités qui m’étaient refusées au Salvador.

La violence contre la communauté trans est répandue au Salvador, où trois policiers ont été emprisonnés en juillet pour avoir assassiné une femme trans en la jetant hors d’une voiture en mouvement.

En 2017, l’ONU a appelé à une enquête sur la violence sans précédent contre les femmes trans au Salvador.

Décrivant les policiers qui les ont attaqués, ils ont dit: «Cela venait de nulle part. Je marchais dans la rue, j’avais les cheveux blonds et j’étais avec mon sac après mes études.

«J’ai traversé le centre-ville et ils étaient près de la cathédrale. Il y avait un groupe d’entre eux, et ils m’ont appelé, ils m’ont dit «viens ici».

«Ils ont dit, ‘êtes-vous gay?’, Et je n’ai pas répondu. Ils ont utilisé un langage discriminatoire pour les personnes LGBTQ en espagnol. Je n’ai pas répondu, mais un moment, ils ont commencé à se moquer de mes cheveux.

«Ils vous ont demandé pourquoi vous aviez les cheveux blonds? Et puis j’ai répondu: «parce que j’aime ça».

«Puis ils sont devenus vraiment fous, l’un d’eux m’a frappé à la poitrine avec une paume ouverte et cela m’a coupé le souffle. Puis l’un d’eux a dit: «maintenant, nous allons vous montrer comment être un homme».

Alex dit qu’environ cinq officiers ont commencé à les attaquer, faisant pleuvoir des coups de poing et des coups de pied alors qu’ils se roulaient en boule au sol.

Ils ont ajouté: «Avant que je décide de partir, deux amis consécutifs ont été assassinés, et c’est comme ce qui se passe? Je ne connais pas vraiment les détails, mais l’un d’eux vient de quitter sa maison un jour et n’est jamais rentré à la maison.

«Ils ont retrouvé son corps quelques jours plus tard d’une très mauvaise manière, comme s’il avait été torturé.

La demande d’asile de l’artiste non binaire a été rejetée à deux reprises par les tribunaux anglais.

Lors d’un appel de l’Upper Tribunal en 2019, le juge a critiqué les décisions précédentes dans l’affaire, soulignant qu’un arrêt pertinent, qui établit le principe selon lequel certaines identités constituent des caractéristiques innées que l’on ne peut pas attendre de personnes à changer, n’avait pas été mentionné lorsqu’il était clairement pertinent.