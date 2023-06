Un artiste de l’IA imagine chaque acteur préféré des fans comme le prochain James Bond

Une nouvelle ère va bientôt commencer pour James Bond. Suite aux adieux de Daniel Craig au personnage après l’avoir incarné dans six films différents, devenu l’une des grandes légendes derrière 007, une nouvelle star est sur le point de monter.





La MGM et Amazon Studios, désormais alliés pour porter à l’écran les franchises majeures du studio de cinéma, vont bientôt se mettre en quête du nouvel acteur qui prêtera son visage et son corps pour les prochaines aventures du célèbre agent secret. Et bien qu’il reste un long chemin à parcourir avant de le revoir en action, les fans recherchent le remplaçant parfait pour Craig depuis de nombreuses années maintenant.

Dans les médias sociaux, plusieurs acteurs apparaissent comme les favoris du public pour assumer le rôle, avec des noms comme Henry Cavill, Tom Hardy, Idris Elba, Tom Hiddleston, Richard Madden et Aaron Taylor-Johnson sur la liste. Pour cette raison, l’artiste Alper Yesiltas a transformé chacun d’eux en James Bond sur son Instagram en utilisant l’IA :

Les rumeurs les plus récentes concernant le choix du nouveau 007 indiquent que la MGM recherche une personne jeune pour le rôle, ce qui laisserait de côté une grande partie des candidats. Comme avec Superman : Héritagele studio veut trouver quelqu’un qui puisse jouer le personnage longtemps et dans de nombreux films.





Ancien Supermanvedette actuelle de Le sorceleur quoique pas de beaucoup, et futur chef de file dans le Warhammer 40 000 adaptation, Henry Cavill est un favori pour le rôle depuis avant le départ de Craig. Malgré son âge, l’acteur serait un excellent choix, non seulement en raison de sa grande popularité et de son habitude de faire partie de grandes franchises, mais aussi parce qu’il a toujours exprimé son désir de devenir James Bond.

Tom Hardy est un autre qui a toujours été présent dans l’imaginaire collectif comme une option pour le 007. Actuellement, l’acteur est l’une des principales stars de Sony. Homme araignée univers comme Eddie Brock dans le Venin saga, qui travaille actuellement sur son troisième film. Hardy a beaucoup d’expérience dans les films d’action, l’un de ses rôles les plus notables étant Bane dans Le chevalier noir se lève.

Idris Elba ne manque pas non plus à la liste des favoris pour le rôle. Cependant, le Luther star a clairement indiqué que ce n’était pas quelque chose qu’il voulait faire. Elba est l’un des acteurs avec la plus grande variété de titres au sein de sa filmographie qui font partie de la liste, y compris plusieurs projets d’action qui font de lui un très bon choix malgré son âge. Cette année, en plus de revenir en tant que Luther dans un film pour Netflix, il a fait équipe avec Chris Hemsworth dans la suite de Extractionet présentera bientôt une nouvelle série, Détourner.

Tom Hiddleston correspond parfaitement au profil de 007, et décrocher un rôle aussi important dans une autre franchise loin du MCU l’aiderait à rompre avec Lokialors même que l’acteur joue toujours le Dieu de la malice dans la deuxième saison de son émission autonome.

Richard Madden a déjà montré qu’il pouvait être un excellent James Bondgrâce à des projets comme Le garde du corps ou plus récemment en Citadelle, le nouveau thriller d’espionnage d’Amazon Prime Video. De plus, sa relation étroite avec Amazon Studios pourrait positionner l’ancien Game of Thrones star dans une très bonne position s’il arrive un jour à être en lice pour le rôle.

Enfin, Aaron Taylor-Johnson est celui qui a joué dans les rumeurs les plus récentes liées à la franchise, et il ne fait aucun doute qu’il est un très bon choix. Actuellement, l’ancienne star de Déchirer, foutre une branlée est sur le point de revenir dans le monde de la bande dessinée après son départ du MCU, mais en jouant un méchant célèbre dans Kraven, le chasseur.