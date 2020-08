Un artiste crée une bande-annonce pour Avengers Infinity War et Endgame dans le style de Snyder Cut

L’un des panneaux les plus attendus du passé DC Fandome était celui de “Snyder Cut”, le remake de “Justice League”, dans lequel Zack Snyder, qui a dû abandonner la réalisation du film que Joss Whedon a fini par terminer, jette sa vision de ce que cela aurait dû être. Un projet très demandé par les fans, et cela se réalisera l’année prochaine sur HBO Max.

Il «Snyder Cut» présenté à l’événement sa première bande-annonce, ce qui a augmenté la disparité des opinions. Beaucoup conviennent que cela a l’air spectaculaire, et ce qui est nouveau suscite de grandes attentes pour la première, cependant, d’autres pensent qu’il y a trop de séquences dans cette avance répétée et que a déjà été vu, et ils ne sont pas si optimistes à ce sujet. Prenant cette deuxième hypothèse, l’éditeur vidéo, @GuggaLeunnam, a réalisé une bande-annonce rassemblant les scènes les plus épiques de “Infinity War” et “Endgame”.

La vérité est que, pour moi la bande-annonce du “Snyder Cut” a été assez prometteuse. Il est logique qu’il y ait des images répétées, car son montage n’est pas terminé, et en fait c’est une production de environ 30 millions pour le faire. Pourtant, ce que nous voyons, comme plus d’importance du personnage Flash, même présentant Iris West-Allen Est très frappant. Ce qui grince peut-être le plus (ce dont la vidéo se moque), c’est la musique choisie, car elle a voulu en jeter plus pour le symbolique, avec ce mythique “Hallelujah”, que par un décor typique d’une bande-annonce de film. Cependant, nous devrons attendre pour voir ce que ce “Snyder Cut nous réserve“, et si c’est le cas mise à niveau vers la “Justice League” de Joss Whedon.

