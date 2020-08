Un art qui s’éteint: le voyage dans le temps chez deux géants du luxe

Maybach et Mercedes étaient autrefois rivales et ont eu du mal à construire la meilleure voiture du monde. Ce que les deux avaient en commun était le désir du luxe total. Vous pouvez encore en faire l’expérience aujourd’hui lorsque vous conduisez un Maybach Zeppelin DS8 et un compresseur Mercedes 770.

Les inconvénients d’une Mercedes 770 Kompressor et d’un Maybach Zeppelin DS8 sont également impressionnants. (Photo: Patrick Broich)

Vous n’avez pas l’occasion tous les jours de prendre le volant dans un Maybach douze cylindres d’avant-guerre, il en va de même pour une Mercedes suralimentée. À peine une centaine d’exemplaires du dernier Type 770 de la série 150 ont quitté l’atelier. Avec le Maybach Zeppelin DS8, diverses sources disent que seulement jusqu’à 25 exemplaires ont été construits à l’époque. Seuls 16 véhicules auraient survécu. Comme il était courant pour un constructeur automobile de livrer le châssis et de le faire habiller par le carrossier, la Maybach se déploie ici en version ouverte et la Mercedes en berline fermée conventionnelle. La paroi de séparation du compresseur 770 montre déjà qu’il était généralement autorisé à conduire.

La DS8 a besoin de résistance

En tant que cabriolet restauré beige crème avec toit marron, la DS8 vous invite à faire un voyage. Vous devez monter dans le noble véhicule, puis vous asseoir haut sur le siège du conducteur avec une vue directe sur l’ornement massif du capot MM. Derrière les passagers de la première rangée, il y a deux autres banquettes, sur lesquelles vous pouvez vous attarder, et cela s’applique à deux égards. Tout d’abord, l’espace pour les jambes est suffisant. Deuxièmement, il y a beaucoup de tempête lorsque le toit est abaissé – un rêve devenu réalité pour les fans de décapotables. Mais la perspective la plus intéressante est sans aucun doute l’espace derrière le grand volant. Nous démarrons donc la machine à douze cylindres de 7,9 litres avec un incroyable 200 ch pour les conditions de l’époque – qui, cependant, doit également transporter environ trois tonnes de poids à vide.

Si vous voulez rouler dans les virages avec le Maybach Zeppelin DS8, vous devez avoir une grande force. (Photo: Patrick Broich)

La spécialité en fait encore plus grande que le moteur est la transmission de la Maybach DS8, qui est un semi-automatique innovant. Il y a un levier de vitesses placé de manière conventionnelle au milieu, mais celui-ci n’est actionné qu’avant le démarrage et non pendant la conduite. Le conducteur décide d’abord s’il veut le “niveau principal” traduit court ou long pour ensuite sélectionner quatre vitesses à l’aide d’un levier sur le volant. Le démarrage est encore classique: déplacez le levier de vitesses du niveau neutre au niveau «long» pour des conditions routières normales, puis passez en première vitesse sur le volant et engagez-vous, et le camion de trois tonnes se met en mouvement. Le changement de vitesse automatique, contrôlé par pression négative, engage le rapport présélectionné manuellement dès que vous soulevez la pédale d’accélérateur, presque sans bruit, sans la moindre rayure ou fissure. Fascinant.

Une fois que vous avez maîtrisé la technologie d’entraînement, vous pouvez être agile en déplacement avec le DS8. Même si aucune valeur de couple ne peut être trouvée, il y en a assez. Le Maybach pousse avec une puissance hors de la limite de vitesse, amène rapidement le corps lourd à la vitesse et pénètre même dans des plages de vitesse au-delà de la vitesse recommandée aujourd’hui.

Le Maybach Zeppelin DS8 12 cylindres développait à l’époque 200 ch. (Photo: Patrick Broich)

Mais soyez prudent sur la route de campagne, car en dehors du manque de compétence en dynamique latérale, le Maybach nécessite de fortes forces de direction. Manquer une courbe n’est pas seulement possible à cause des insuffisances du châssis, mais aussi parce que l’angle de braquage ne correspondait tout simplement pas. En revanche, c’est différent avec le frein, qui est également contrôlé par le vide, similaire à la transmission. Appuyer un peu trop fort sur la pédale et les passagers se jetant contre le pare-brise.

L’ancêtre du grand 300

Passage à la grande Mercedes 770 Kompressor, les ancêtres de la grande 300 avec le surnom d’Adenauer et bien sûr la 600 de la série W100. Il n’est pas non plus avare de déplacement, versant 7,7 litres, qui, cependant, proviennent de huit chambres de combustion placées dans une rangée. La transmission fonctionne de manière conventionnelle, il y a quatre vitesses avant – dont la dernière est conçue comme une longue overdrive. La suralimentation mécanique est ici une innovation. Cela secoue le huit cylindres en ligne de 230 ch du vilebrequin, ce qui devrait même suffire pour une structure de cadre également située au-delà de la limite des trois tonnes.

Le cockpit de la Mercedes 770 Kompressor brille avec une mécanique fine. (Photo: Patrick Broich)

La conduite ici est également possible sans apprentissage préalable, d’autant plus que seul le premier rapport n’est pas synchronisé. Bien sûr, les dimensions sont inhabituelles, après tout, vous ne conduisez pas un véhicule de six mètres tous les jours et le levier de vitesses doit être déplacé avec précaution. Pour être prudent, l’équipe technique de Mercedes a expédié les deux paquebots de luxe dans une zone rurale à faible trafic afin qu’ils puissent décoller de là en toute tranquillité.

Ici, la Benz peut se livrer à une orgie d’accélération lorsque le compresseur mécanique après une commande de kickdown – oui, le compresseur Mercedes 770 avait en fait un interrupteur de kickdown à la fin des années trente – la rotation des cylindres avec un hurlement fort dans le vrai sens du terme tire plus d’oxygène.

Le huit cylindres en ligne de 7,7 litres de la Mercedes 770 Kompressor a une puissance de 230 ch. (Photo: Patrick Broich)

La direction est plus facile dans le 770, l’effort est limité. Pour ce faire, vous devez appuyer beaucoup plus fort sur la pédale de frein, ce qui doit se passer de la génération de pression externe. Des instruments finement conçus dans les deux camps montrent ce que signifie réellement la mécanique de précision – un art qui s’éteint aujourd’hui au profit des technologies numériques.

Conduire une Maybach Zeppelin DS8 ou une Mercedes 770 Kompressor était probablement plus luxueux que de conduire une Classe S avec l’emblème Maybach pour le moment. Cependant, si vous souhaitez acheter un compresseur Zeppelin ou 770 aujourd’hui, vous avez besoin du solde de compte nécessaire – il devrait comporter sept chiffres – et de beaucoup de patience jusqu’à ce que quelqu’un veuille vendre l’un des rares exemplaires des deux côtés. Bonne chance et bon voyage!