Un archéologue découvre les restes squelettiques de deux hommes fuyant l’éruption du Vésuve à Pompéi

The Associated Press23 nov.2020 09:59:04 IST

Des restes squelettiques de ce qui aurait été un homme riche et son esclave mâle tentant d’échapper à la mort de l’éruption du Vésuve il y a près de 2000 ans ont été découverts à Pompéi, ont déclaré samedi des responsables du parc archéologique d’Italie.

Des parties des crânes et des os des deux hommes ont été retrouvées lors de la fouille des ruines de ce qui était autrefois une élégante villa avec une vue panoramique sur la mer Méditerranée à la périphérie de l’ancienne ville romaine détruite par l’éruption du volcan en 79 après JC C’est la même zone où une écurie avec les restes de trois chevaux attelés a été fouillée en 2017.

Les responsables de Pompéi ont déclaré que les hommes avaient apparemment échappé à la chute initiale de cendres du Vésuve, puis succombé à une puissante explosion volcanique qui a eu lieu le lendemain matin. L’explosion postérieure « a apparemment envahi la zone de nombreux points, entourant et enterrant les victimes dans les cendres », ont déclaré des responsables de Pompéi dans un communiqué.

Les restes des deux victimes, allongés l’un à côté de l’autre sur le dos, ont été retrouvés dans une couche de cendres grises d’au moins deux mètres de profondeur, ont-ils déclaré.

Comme cela a été fait lorsque d’autres vestiges ont été découverts sur le site de Pompéi, les archéologues ont versé de la craie liquide dans les cavités, ou vide, laissées par les corps en décomposition dans les cendres et la pierre ponce qui pleuvaient du volcan près de Naples moderne et ont démoli le niveaux supérieurs de la villa.

La technique, mise au point dans les années 1800, donne l’image non seulement de la forme et de la position des victimes dans les affres de la mort, mais fait que les restes «ressemblent à des statues», a déclaré Massimo Osanna, un archéologue qui est directeur général de l’archéologie. parc géré sous la juridiction du ministère italien de la Culture.

À en juger par les os crâniens et les dents, l’un des hommes était jeune, probablement âgé de 18 à 25 ans, avec une colonne vertébrale avec des disques comprimés. Cette découverte a conduit les archéologues à émettre l’hypothèse qu’il était un jeune homme qui faisait du travail manuel, comme celui d’un esclave.

L’autre homme avait une structure osseuse robuste, en particulier dans la région de sa poitrine, et est mort les mains sur la poitrine et les jambes pliées et écartées. On estime qu’il avait entre 30 et 40 ans, ont déclaré des responsables de Pompéi. Des fragments de peinture blanche ont été trouvés près du visage de l’homme, probablement des restes d’un mur supérieur effondré, ont déclaré les responsables.

Les deux squelettes ont été trouvés dans une pièce latérale le long d’un couloir souterrain, ou passage, connu dans l’antiquité romaine sous le nom de cryptoportique, qui menait au niveau supérieur de la villa.

«Les victimes cherchaient probablement un abri dans le cryptoportique, dans cet espace souterrain, où elles pensaient être mieux protégées», a déclaré Osanna.

Au lieu de cela, le matin du 25 octobre 79 après JC, «un nuage flamboyant (de matière volcanique) est arrivé à Pompéi et … a tué tous ceux qu’il rencontrait sur son chemin», a déclaré Osanna.

Sur la base de l’impression de plis de tissu laissés dans la couche de cendre, il est apparu que le jeune homme portait une tunique courte et plissée, peut-être en laine. La victime plus âgée, en plus de porter une tunique, semblait avoir un manteau sur l’épaule gauche.

Le Vésuve reste un volcan actif. Alors que les fouilles se poursuivent sur le site près de Naples, les touristes sont actuellement exclus du parc archéologique en vertu des mesures nationales anti-COVID-19.

.

