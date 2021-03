Un aperçu du dernier appel permet à Bruce Dern et Jeremy Piven de devenir réalité [Exclusive]

La nouvelle comédie d’IFC Films, Dernier appel, est en salles, sur Digital et On Demand le 19 mars 2021. Pour fêter ça, nous avons un clip exclusif du film mettant en vedette Jeremy Piven, Bruce Dern, Taryn Manning, Jamie Kennedy, Cathy Moriarty, Jack McGee, Zach McGowan et Cheri Oteri.

Dans le film, une réussite locale et promoteur immobilier, Mick (Jeremy Piven), rentre chez lui dans son quartier irlandais décalé de cols bleus dans l’ombre de Philadelphie pour des funérailles et est obligé de rester pour s’assurer que l’entreprise familiale en difficulté de ses parents retour sur la bonne voie. Au milieu de tout cela, il se rapproche de son béguin d’enfance (Taryn Manning) qui est également de retour en ville, tout en endurant le ridicule constant de son ancien équipage de sa ville natale. Alors que Mick commence à renouer avec le quartier dans lequel il a grandi, il se retrouve à la croisée des chemins lorsqu’il est contraint de raser ou de ressusciter le bar familial.

Dernier appel est réalisé par Paolo Pilladi (Montagnes invisibles) d’après un scénario de Greg Lingo et Pilladi. Le film met en vedette Jeremy Piven (Entourage, Serendipity), Bruce Dern (Nebraska, Gatsby le magnifique), Taryn Manning (Orange est le nouveau noir, Hustle & Flow), Jamie Kennedy (Crier la franchise, Malibu le plus recherché), Cathy Moriarty (Taureau furieux, Analysez cela), Jack McGee (Le combattant, Escouade de gangsters), Zach McGowan (Voiles noires, Agents du SHIELD) et Cheri Oteri (Saturday Night Live, Film d’horeur).