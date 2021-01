Un aperçu des nouveaux épisodes de ‘The Walking Dead’ arrive

C’est une nouvelle année, #TWD fans, et nous espérons que vous prenez soin de vous et les uns des autres. Nous sommes de retour sur AMC le 21 février avec un aperçu spécial taquinant les six derniers épisodes de la saison 10 de TWD! Envoyez-nous vos questions à leur sujet en utilisant #Parler morts et ils pourraient être lus sur le spectacle! pic.twitter.com/VJEdG1sVzy

– Talking Dead (@AMCTalkingDead)

13 janvier 2021