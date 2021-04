Un aperçu de Trigger Point oppose Barry Pepper à des agents du gouvernement sombre [Exclusive]

Nous avons votre premier regard sur Point de déclenchement avec Barry Pepper, Colm Feore et Laura Vandervoort, qui sortira en salles et On Demand plus tard ce mois-ci. Le film met en vedette Barry Pepper dans le rôle de Nicolas Brazer, un agent spécial américain à la retraite qui, après avoir été blâmé pour l’exposition et finalement l’assassinat de plusieurs membres de sa propre équipe, a disparu dans une vie de solitude et d’indignité. Désormais éloigné de deux ans, il est ramené à contrecœur dans ce monde dangereux non seulement pour effacer son nom, mais aussi pour empêcher le meurtre d’une nouvelle génération d’agents.

Dans Point de déclenchement, un agent américain en disgrâce qui a subi des pertes de mémoire aux mains de ravisseurs est ramené dans le monde mortel des espions lorsqu’un collègue disparaît. Il a besoin de toutes ses compétences pour la retrouver, mais pour découvrir la vérité, il doit se souvenir du passé. Nicolas Brazer est un agent spécial américain à la retraite qui a travaillé dans les ombres les plus sombres du gouvernement, faisant partie d’une équipe d’élite « invisible » qui a discrètement éliminé certains des pires méchants du monde. Après avoir été blâmé pour l’exposition, et finalement l’assassinat, de plusieurs membres de sa propre équipe, Nicolas a disparu dans une vie de solitude et d’indignité. Maintenant, à deux ans de distance, il est ramené à contrecœur dans ce monde dangereux – avec des ennemis et des amis supposés le poursuivant – non seulement pour effacer son nom, mais aussi pour empêcher le meurtre d’une nouvelle génération de nobles agents.

Point de déclenchement étoiles Barry Pepper (Sauver le soldat Ryan, Le vrai courage), Colm Feore (L’Académie des parapluies), Laura Vandervoort (Scie sauteuse, Smallville), Eve Harlow (Le 100), Jayne Eastwood (Mon gros mariage grec), Karen Robinson (Ruisseau Schitt), réalisé par Brad Turner (Patrie, 24), écrit par Michael Vickerson et produit par David Ozer et Tim Rouhana. Le film est disponible en salles et sur demande le 23 avril 2021.