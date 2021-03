Un animateur d’une émission de radio allemande accusé de racisme après avoir qualifié le groupe de K-Pop BTS de «  virus comme Covid-19  »

Peu importe à quel point vous devenez populaire ou célèbre, il y aura toujours ceux qui n’aiment pas qui vous êtes ou ce que vous faites. Pour BTS, un boys band sud-coréen de sept membres, c’est le côté laid d’être le plus grand groupe pop du monde.

Matthias Matuschik, un animateur de radio allemand pour Bayern 3, a récemment exprimé son opinion sur la récente reprise BTS de la chanson Coldplay, «Fix you». De nombreuses personnes et fans de BTS ont considéré les commentaires comme racistes et anti-asiatiques.

Les blagues faites sur des personnes et des groupes célèbres, comme BTS, sont généralement légères et ont un peu d’humour. Ce n’était cependant pas le cas car les commentaires étaient très intolérants et préjugés.

Qu’est-ce qui a été dit par l’animateur de radio allemand et s’est-il excusé?

Jeudi, Matuschik a continué à faire une série de «blagues» sur la récente reprise de BTS de la chanson Coldplay, «Fix you» sur leur récente performance MTV Unplugged.

Il a fait des commentaires comparant le groupe au virus Covid-19 et qu’ils doivent être éradiqués avec le vaccin. Il a poursuivi en disant que BTS méritait de prendre des «vacances» en Corée du Nord pendant les 20 prochaines années pour leur couverture de Coldplay.

Plus tard dans sa diatribe, il a tenté de se protéger des accusations de xénophobie en expliquant qu’il conduisait une voiture sud-coréenne.

Suite à l’indignation des fans et aux réactions négatives que la station de radio a reçues, le Bayern 3 a publié une déclaration pour défendre son animateur.

Ils ont expliqué que Matuschik était un «personnage» qui tentait «d’exprimer son opinion d’une manière claire, ouverte et ironique, exagérée», selon une traduction de Distractify. La déclaration a poursuivi en disant: « Dans ce cas, dans une tentative d’exprimer son opinion avec une exagération ironique et avec une feinte irritation exagérée, il a mal jugé son choix de mots et a donc blessé les sentiments des fans de BTS. »

Dans une déclaration de suivi, la station s’est excusée «sous toutes les formes» pour ses remarques, mais a réitéré que l’animateur est «à des kilomètres des opinions racistes», et a continué à dire qu’elle «se distancie résolument de toute forme de racisme, de marginalisation, et la discrimination. »

Matuschik n’est qu’une des nombreuses personnes qui réagissent durement envers BTS.

Depuis que les BTS sont devenus célèbres aux États-Unis, ils ont été victimes de «blagues» racistes et de commentaires irrespectueux. Malheureusement, il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue.

Pas plus tard qu’en septembre dernier, de nombreuses personnalités des médias britanniques ont également reçu des réactions négatives pour leurs commentaires méprisants sur le groupe, y compris une candidate au jeu télévisé, Anne Hegerty, qui les a appelés «un petit groupe de garçons coréens qui n’est fondamentalement pas important».

Il y a environ un an, un membre du personnel Le spectacle Howard Stern, Salvatore Governale a affirmé que le BTS portait le coronavirus, ajoutant: «Ces gens voyagent, ce ne sont pas des locaux, ils vont d’un pays à l’autre. C’est une situation dangereuse.

Lorsque ces commentaires sont examinés dans un cadre, ils sont considérés comme racistes et extrêmement ignorants, cependant, dans un cadre plus large, ils sont dangereusement anti-asiatiques et xénophobes.

Qui est BTS et d’où viennent-ils?

BTS, également connu sous le nom de Bangtan Boys, est un boys band de sept membres originaire de Corée du Sud. Ils ont été formés en 2010 et ont fait leurs débuts en 2013 avec Big Hit Entertainment. Leur groupe se compose de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook.

Le groupe K-pop concentre la plupart de ses paroles sur des commentaires personnels et sociaux. Ils abordent les thèmes de la santé mentale, des problèmes des jeunes d’âge scolaire, de la perte, du cheminement vers l’amour de soi et de l’individualisme.

Leur portée mondiale est venue en 2017 quand ils ont battu de nombreux records de ventes aux États-Unis. Pour mettre leur succès en perspective, BTS est devenu le groupe le plus rapide depuis les Beatles à remporter quatre albums numéro un aux États-Unis. Ils l’ont fait en moins de deux ans.

Leur succès en Corée du Sud se traduit clairement par leurs fans qui sont extrêmement passionnés et aiment tout ce qui concerne BTS. Imaginez des filles aux États-Unis lorsque One Direction est sorti, sauf que c’est à une échelle beaucoup plus grande.

Il est clair que si vous faites des commentaires négatifs sur BTS, sans parler des commentaires racistes, vous serez tenu responsable par le grand fandom de BTS, et à juste titre.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.