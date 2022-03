Un angle invisible pour les Oscars montre la réaction de Jada à la gifle de Chris Rock

Des images apparemment filmées sur un téléphone portable montrent la réaction de Jada Pinkett Smith lorsque son mari Will Smith a giflé Chris Rock. Jetez un oeil ci-dessous :

Des millions de personnes à travers le monde ont été témoins du moment où Smith a giflé Rock pour avoir fait une blague sur la perte de cheveux de sa femme, mais avec les caméras focalisées sur les deux acteurs, peu ont vu la façon dont Pinkett Smith elle-même a réagi.

le Discussion de table rouge On pouvait voir l’hôte assis à une table alors que Smith revenait de la scène et prenait place, tandis que Rock semblait essayer de rassembler ses pensées après avoir été frappé au visage.

Bien que les images aient été filmées par derrière, ne capturant que le dos de Pinkett Smith, elle a semblé se pencher en avant et rire alors que Rock répondait à la gifle en disant: « Will Smith vient de me claquer la merde. »

Elle regarda son mari alors qu’il continuait à exprimer sa colère contre Rock, lui disant de « garder [his] nom de la femme sur [his] putain de bouche’.

Elle a semblé surveiller la réaction de Rock face à la scène alors qu’elle se tournait vers lui, mais a semblé applaudir et rire une deuxième fois lorsque le comédien a décrit l’altercation comme la « plus grande nuit de l’histoire de la télévision ».

On ne sait pas qui a capturé et partagé à l’origine les images de Jada aux Oscars, mais elles ont depuis été partagées à grande échelle en ligne, accumulant des milliers de commentaires après avoir obtenu plus de 73 000 vues sur Twitter.

Après les événements, Pinkett Smith a rompu son silence avec un post Instagram qui disait simplement : « C’est une saison pour guérir et je suis là pour ça. »

Rock n’a pas encore commenté publiquement les événements, mais Smith a exprimé ses regrets pour la façon dont il a répondu à la blague de Rock en publiant des excuses sur Instagram.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars d’hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et je réagi émotionnellement », a écrit Smith.

Jada Pinkett Smith a répondu à la gifle sur Instagram. Crédit : Alamy

« Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse », a-t-il poursuivi.