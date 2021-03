Un ancien satellite météorologique américain se brise en orbite terrestre

Un satellite météorologique américain qui a pris sa retraite il y a huit ans s’est effondré en orbite, se brisant en au moins 16 morceaux de débris spatiaux , selon les représentants du gouvernement.

Le satellite, baptisé NOAA-17 après la National Oceanic and Atmospheric Administration qui l’exploitait, a été lancé en 2002 et a été mis hors service en 2013 après que ses instruments ont commencé à tomber en panne. La NOAA-17 a éclaté le 10 mars, selon le 18e Escadron de contrôle spatial de la Force spatiale basé en Californie, tout comme rapporté pour la première fois par SpaceNews .

«À l’heure actuelle, les débris ne représentent guère de menace pour la Station spatiale internationale ou pour tout autre actif spatial critique», ont écrit des responsables de la NOAA dans un communiqué.

# 18SPCS a confirmé l'éclatement de la NOAA 17 (# 27453, 2002-06-24) le 10 mars 2021, à 0711 UTC. La NOAA 17 a été mise hors service en 2013. Suivi de 16 pièces associées – aucune indication causée par une collision.

Le 18e Escadron de contrôle spatial noté dans un tweet a publié jeudi 18 mars qu’il n’y a aucun signe qu’une collision ait déclenché l’éclatement du satellite. La NOAA n’a fourni aucun détail sur la cause de l’incident et le 18e Escadron de contrôle spatial n’a pas répondu à une demande d’informations supplémentaires sur l’événement.

NOAA-17 faisait partie d’une suite de satellites que l’agence a lancée pour surveiller les conditions météorologiques , regardant constamment une partie de la Terre subissant les conditions matinales, selon l’agence. Au cours de ses opérations, la NOAA-17 a tourné autour de la Terre d’un pôle à l’autre à une altitude d’environ 800 kilomètres, selon l’Organisation météorologique mondiale .

La Station spatiale internationale zoome autour de la Terre à une altitude moyenne d’environ 400 km.

Bien que le satellite ait une durée de vie de conception de trois ans, selon la NOAA, l’agence a pu utiliser NOAA-17 pendant près de 11 ans avant de le retirer en avril 2013 en raison de pannes d’instruments. À ce moment-là, les gestionnaires d’engins spatiaux ont pris plusieurs mesures pour réduire les risques d’interférence avec d’autres satellites, selon un communiqué de la NOAA sur la rupture de ce mois-ci.

« Lorsqu’il a été mis hors service, les opérations des satellites de la NOAA ont éteint tous les émetteurs de l’engin spatial, déconnecté les batteries, ouvert des vannes de propulseur pour épuiser l’azote et orienté le panneau solaire loin du soleil », ont écrit des responsables de l’agence. « Ces mesures ont été prises pour s’assurer que le satellite était aussi inerte que possible et minimiserait le risque d’interférence de radiofréquence avec d’autres engins spatiaux après le déclassement. »

Le prédécesseur du satellite, NOAA-16 , qui a été lancé en 2000 et a fonctionné pendant près de 14 ans, a connu un sort similaire en 2015.

# 18SPCS a confirmé la rupture de YUNHAI 1-02 (# 44547, 2019-063A), survenue le 18 mars 2021 à 0741 UTC. Suivi de 21 pièces associées – l'analyse est en cours.

Par coïncidence, le 18e Escadron de contrôle spatial a repéré jeudi la dissolution d’un autre satellite météorologique, cette fois du chinois Yunhai 1-02, lancé en septembre 2019. L’escadron suit 21 débris de l’incident, selon une déclaration.

Plus il y a d’éléments technologiques dans l’espace – opérationnels ou non – plus le risque que certains d’entre eux entrent en collision est élevé. Et en raison de la vitesse incroyablement élevée des objets en orbite autour de la Terre, de telles collisions ont tendance à créer un tas de débris qui peuvent alors déclencher des impacts supplémentaires. Bonnes pratiques internationales pour l’exploitation des satellites appelez à tirer un vaisseau spatial suffisamment loin pour que l’atmosphère terrestre le détruise d’ici environ 25 ans.

