Un ancien responsable gay de Trump rejoint la “ puissance religieuse de la droite ”

Ancien directeur par intérim du renseignement national et actuel conseiller principal du Comité national républicain Richard Grenell. (Chip Somodevilla / Getty Images)

Richard Grenell, le républicain gay qui pense que Donald Trump est le «président le plus pro-gay» d’Amérique, a rejoint un groupe anti-LGBT + qui a défendu l’interdiction américaine du sexe gay.

Grenell, qui était auparavant directeur intérimaire du renseignement national de Trump, a rejoint l’American Center for Law and Justice (ACLJ) en tant que conseiller spécial pour la sécurité nationale et la politique étrangère.

Décrite comme «l’une des principales puissances juridiques américaines de la droite religieuse» par le Southern Poverty Law Center, l’ACLJ est une organisation juridique conservatrice religieuse fondée en 1990 par le télévangéliste Pat Robertson, avec une longue histoire de lutte contre les droits et l’égalité des LGBT +, et de répandre une rhétorique homophobe et transphobe nuisible.

Malgré cela, Grenell insiste sur le fait que l’ACLJ «n’est pas anti-gay» et que ceux qui le pensent sont «intolérants».

Ce groupe n’est pas anti-gay. Vous êtes intolérant. Les gais et les lesbiennes sont des penseurs religieux, diversifiés et libres. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous des gauchers. Nous ne sommes plus piégés par vos anciennes méthodes de contrôle. Pourquoi ne pas écouter pendant une semaine et parler depuis un endroit informé. https://t.co/hVnC65O4Y2 – Richard Grenell (@RichardGrenell) 1 septembre 2020

L’ACLJ a aidé à rédiger la loi de 1996 sur la défense du mariage, une loi qui définissait explicitement le mariage comme «l’union légale d’un homme et d’une femme», mais qui a ensuite été invalidée par la Cour suprême des États-Unis.

En 2003, il a déposé des mémoires d’amicus défendant les lois américaines sur la sodomie dans l’affaire Lawrence v Texas Supreme Court.

Dans son mémoire, l’organisation a fait valoir qu’il existe «un risque sanitaire largement documenté de la sodomie entre personnes de même sexe» et a déclaré qu’une interdiction du sexe gay «favorise de manière permissible la moralité publique». En fin de compte, elle a échoué, car le tribunal a statué que l’interdiction des activités privées de même sexe entre adultes consentants était inconstitutionnelle.

L’organisation juridique est maintenant dirigée par l’équipe père-fils Jay Sekulow et Jordan Sekulow, et sous leur direction, l’ACLJ a travaillé avec acharnement à travers leurs bureaux au Zimbabwe et au Kenya pour s’assurer que les «perversions» telles que le fait d’être gay soient criminalisées dans les pays africains, selon Political Research Associates.

Robertson, le fondateur de l’ACLJ qui reste président de son conseil d’administration, a affirmé que les États-Unis seraient confrontés à une attaque nucléaire s’ils adoptaient une loi anti-discrimination LGBT + et a insisté sur le fait que les homosexuels sont prêts à détruire la société pour protéger «leur étrange façon de faire du sexe ». Il a également suggéré que l’inclusion des LGBT + dans les Boy Scouts of America ouvrirait l’organisation aux «prédateurs» et aux «pédophiles» et a déclaré que les mariages homosexuels étaient à blâmer pour la pandémie COVID-19.

Richard Grenell surnommé «Gaslight Grenell» par Human Rights Campaign.

Le 20 août, Richard Grenell a joué dans une vidéo publiée par les républicains de Log Cabin, le plus grand groupe de conservateurs LGBT + aux États-Unis, qui affirmait que Donald Trump était le «président le plus pro-gay de l’histoire américaine».

Human Rights Campaign (HRC) a surnommé l’ancien responsable de Trump «Gaslight Grenell» à cause de l’affirmation «absurde» et de ses dernières actions.

Le président du HRC, Alphonso David, a déclaré dans un communiqué: «’Gaslight Grenell’ frappe à nouveau.

«D’appeler de façon ridicule et erronée Trump le ‘président le plus pro-gay de l’histoire’ à maintenant rejoindre le Centre américain anti-LGBTQ pour le droit et la justice, il est clair que ‘Gaslight Grenell’ n’a absolument aucune colonne vertébrale et aucun respect pour les droits des personnes LGBTQ. . »

Alphonso a ajouté: «’Gaslight Grenell’ n’a en réalité aucune base pour se revendiquer comme ‘porte-parole’ tout segment de notre communauté.

«Les électeurs ne seront pas dupes de son rôle de messager de Trump. «Gaslight Grenell», comme Trump, est séparé de la réalité. Il n’est pas étonnant qu’ils semblent si bien s’entendre.