Un ancien responsable de Trump admet que le président “ ne se soucie pas qu’il soit gay ”

CALLIGRAM Livre N°79 LILI NE VEUT PLUS SE MONTRER

N° 79 Lili ne veut plus se montrer toute nue Lili se cache à la piscine, s?enferme dans la salle de bains et veut un soutien-gorge... Ce livre parle de la curiosité que les enfants ont pour leur corps et la sexualité. Il montre qu?il est important de respecter leurs secrets et leur intimité.