Un ancien ramasseur de déchets devenu diplômé en droit de Harvard lève plus de 70 000 € pour aider les autres dans sa position

Un ancien travailleur de l’assainissement de Bowie, dans le Maryland, est sur le point d’obtenir son diplôme de la faculté de droit de Harvard en mai, et il attribue son temps en tant que ramasseur de déchets pour l’avoir édifié et l’avoir orienté vers son objectif de devenir avocat.

Le parcours de Rehan Staton, d’ouvrier sanitaire à diplômé d’université puis étudiant en droit à Harvard, n’a pas été une ligne droite.

Son parcours montre le pouvoir de la persévérance et du soutien communautaire.

Station, 31 ans, a déclaré à CNN en 2020 que « la vie était assez normale jusqu’à l’âge de huit ans ». Cette année-là, sa mère a déménagé, laissant son père l’élever seul, lui et son frère Reggie. Leur ancienne « éducation solidement issue de la classe moyenne » a été confrontée à des bouleversements et à des défis financiers. Station’La famille de s était confrontée à l’insécurité alimentaire tandis que son père occupait plusieurs emplois pour maintenir leur ménage à flot.

Par le temps Station entré en 7e année, ses résultats scolaires ont commencé à en souffrir. « Je ne mangeais pas tous les jours et mon père travaillait tout le temps. Parfois, il n’y avait pas d’électricité à la maison », se souvient-il.

Au lycée, avec l’aide d’un tuteur académique et un regain d’intérêt pour l’athlétisme, Station’s la vie scolaire s’est améliorée. Il rêvait de devenir boxeur professionnel après avoir obtenu son diplôme, mais son rêve a été anéanti après une malheureuse blessure à l’épaule.

Staton a commencé à travailler chez Bates Trucking & Trash Removal où ses collègues l’ont encouragé à postuler à l’université, ce qui l’a conduit à la Harvard Law School. Staton a passé deux ans à la Bowie State University, puis a été transféré à l’Université du Maryland, où il a obtenu son diplôme en 2018.

Cinq ans plus tard, Staton est sur le point d’obtenir son diplôme de la faculté de droit de Harvard et il est déterminé à redonner à d’autres travailleurs des services comme lui.

Staton note que c’est son temps en tant que ramasseur de déchets qui lui a permis de fréquenter la Harvard Law School.

« J’ai dû aller au ‘bas’ de la hiérarchie sociale – c’est-à-dire les anciens incarcérés de l’assainissement – ​​pour être remonté », déclare-t-il.

Avec d’autres étudiants de Harvard, Staton a collecté plus de 70 000 € pour les employés de service de l’école.

Dans les années qui ont suivi la diffusion de l’histoire de Staton, il a fait plus que simplement aller à l’université, comme l’explique un profil d’avril du Washington Post. L’objectif de Staton est d’honorer ceux qui travaillent dans les coulisses de Harvard, contribuant ainsi au bon fonctionnement du campus.

Avec le soutien financier de son ancien employeur, Bates Trucking & Trash Removal, Staton a collecté des fonds et sensibilisé les travailleurs des services par le biais de son organisation, Reciprocity Effect. Selon les propres mots de Staton, l’effet de réciprocité a été conçu « pour lutter contre la déconnexion entre le personnel et les étudiants » à la Harvard Law School. Son objectif est de « créer une communauté plus holistique de la Harvard Law School dont les membres se soutiennent réciproquement ».

Parlant du travail de service, Staton a déclaré: « Je me souviens de ce que c’est que de travailler ce type de travail. »

« Quand je les vois, je me vois », a-t-il déclaré à propos des travailleurs du campus. « Je me suis senti très en sécurité, pris en charge et aimé, en particulier à cause des liens que j’ai avec mon personnel de soutien. Je les considère comme mes égaux. Ce ne sont que mes pairs.

Alors qu’il se prépare à obtenir son diplôme de la faculté de droit de Harvard dans un mois seulement, Staton raconte les défis qui l’ont mené vers le succès.

« Quand je repense à mes expériences, j’aime à penser que j’ai tiré le meilleur parti de la pire des situations. Chaque tragédie à laquelle j’ai été confrontée m’a forcé à sortir de ma zone de confort, mais j’ai eu la chance d’avoir un système de soutien pour m’aider à m’épanouir dans ces situations difficiles », a expliqué Staton.

Son parcours en dit long sur la force du soutien communautaire et sur le fait de redonner à ceux qui nous élèvent.

