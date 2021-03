Un ancien policier gagne plus d’un million de livres sterling après avoir rejoint uniquement les fans

Un ancien policier a gagné 1,3 million de livres sterling après avoir créé un compte OnlyFans.

Charlotte Rose, 27 ans, rapporte jusqu’à 150000 € par mois après s’être inscrite au site d’abonnement en 2016.

Charlotte, d’Essex, a suivi une formation d’agent de police mais a quitté le poste après seulement un an car elle ne se sentait pas bien adaptée à ce poste.

Crédit: Jam Press

Elle a décidé de s’essayer au mannequinat avant de rejoindre OnlyFans lors de sa création en 2016 – l’une des 100 femmes qui utilisaient le site à l’époque.

Maintenant, Charlotte fait partie du top 0,09% des créateurs d’OnlyFans et depuis qu’elle a consacré plus de temps à sa page, ses revenus ont grimpé de 10000 € par mois à entre 115000 et 150000 €.

Charlotte a déclaré à Jam Press: « Tout le monde suppose que OnlyFans n’est que du porno – ce à quoi je n’ai rien contre, mais personnellement, je ne fais pas ce niveau de contenu.

«Ma page est très apprivoisée mais ça marche parce que je suis une niche – tellement de pages sont hardcore mais je ne ferai pas ça, j’aime que ma page soit différente.

«Je jouerai un rôle et parlerai à la caméra comme si c’était un mec et couvrirai quelques fantasmes, mais c’est surtout moi qui leur parle.

«C’est personnel pour moi et j’ai construit des relations avec une poignée de mes fans avec qui je parle quotidiennement et que je connais à fond.

Crédit: Jam Press

«Je connais les noms de leurs enfants, leurs titres de poste et s'ils passent une mauvaise journée – et quand ils le seront, j'enverrai une note vocale et des photos de mes chiens pour les remonter le moral.

«J’ai une base de fans fidèles qui me disent qu’ils ne resteraient pas sur ma page si je devenais plus explicite et que je réussis bien en étant différent des autres.

« D’autres filles sont choquées que je gagne autant que moi sans faire plus devant la caméra. »

Mais son succès a un prix, et Charlotte dit que toutes les heures qu’elle consacre au travail signifient que sa vie sociale n’est pas à la hauteur.

«Je ne me souviens plus du dernier jour de congé et je travaille au moins 10 à 12 heures par jour à prendre des photos, à répondre à des messages, à gérer mes comptes sur les réseaux sociaux et à élaborer des plans de contenu», a déclaré Charlotte.

Crédit: Jam Press

«Je sortirai peut-être une fois tous les six mois pour une nuit avec les filles, et pour un dîner bizarre, mais sinon je suis à la maison en train de bousculer.

«Habituellement, je travaille de 14 à 16 heures par jour, et même si je suis en vacances, je fais entre quatre et six heures pour m’assurer qu’il y a toujours du nouveau contenu.

«Si je prends un congé, l’argent ne rentre pas, alors je ressens la pression de travailler toute la journée tous les jours et d’atteindre mes propres objectifs – c’est une lutte constante avec moi-même pour faire mieux.

«On ne sait jamais quand tout va finir, alors je construis mon entreprise maintenant pour pouvoir m’asseoir dans quelques années et me détendre.

«On ne sait jamais quand tout va finir, alors je construis mon entreprise maintenant pour pouvoir m'asseoir dans quelques années et me détendre.

« J'investis mon argent et mon temps dans mes entreprises et je vais travailler sur mon ordinateur portable jusqu'à trois heures du matin »

Charlotte est raisonnable avec son argent, ne dépense que cinq pour cent de ses gains mensuels et investit le reste – mais elle a dépensé une Lamborghini violette de 265000 € qu’elle avait à l’œil depuis son enfance.

Crédit: Jam Press

Elle a déclaré: «Quand j’étais petite fille, j’avais l’habitude de dire qu’un jour j’aurais une Lamborghini violette mais personne ne croit les enfants quand ils disent ce genre de chose.

«Les essais de conduite m’ont donné l’impression d’être au sommet du monde, mais cela me semble plus normal maintenant.