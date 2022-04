Un ancien militant d’Extinction Rebellion explique où le groupe a mal tourné

Une ancienne membre d’Extinction Rebellion a expliqué où elle pense que le groupe s’est trompé dans son approche de la lutte contre le changement climatique, après avoir révélé dans un nouveau documentaire comment les divisions au sein du mouvement menaçaient souvent le succès de ses actions. Regardez la bande-annonce de Rébellion ici:

Farhana Yamin est une avocate environnementale et experte en politique de développement qui a été impliquée dans un certain nombre de traités internationaux de premier plan, y compris l’Accord de Paris sur le climat. En novembre 2018, elle a décidé de rejoindre Extinction Rebellion, un mouvement relativement nouveau qui visait à utiliser la désobéissance civile non violente pour encourager le gouvernement à prendre des mesures environnementales drastiques. Son objectif, dit-elle, était de se faire arrêter pour ce en quoi elle croyait – même en se collant au bureau de Shell à Londres en mai 2019 alors que ses enfants l’encourageaient, pour être déçue lorsqu’elle ne s’est pas retrouvée au tribunal.

Le mois suivant, elle a pris la décision radicale de se retirer de ses rôles au milieu des «tensions» persistantes au sein du groupe, comme détaillé dans le nouveau documentaire Rébellionqui a atterri sur Netflix aujourd’hui (1er avril).

Crédit : Alamy

Le film montre comment, alors que les membres ont finalement un objectif commun, au fil des ans, il y a eu diverses divisions au sein du mouvement, et que tout le monde n’est pas d’accord avec chaque cascade ou manifestation.

S’adressant à 45secondes.fr, Yamin a déclaré: «J’ai trouvé les tensions – et la manière dont le mouvement a ensuite suivi un certain ensemble de pistes – très bouleversantes, et nous le voyons dans le film.

« Je ne voulais pas être impliqué avec un groupe de personnes, franchement, qui avaient du mal à écouter les bons conseils. »

De tels conseils, a-t-elle expliqué, incluaient de ne pas générer inutilement une réponse «négative» de la part du grand public ou des autorités, ce que le groupe a fait l’objet de critiques à plusieurs reprises dans le passé.

Yamin a poursuivi: «Je pense que vous devez vraiment être plus stratégique et savoir quels sont les objectifs et jusqu’où vous pouvez pousser le système. Je pense que certaines actions que vous pouvez très bien anticiper auront une réaction négative.

« Nous semblons aller trop loin avec l’actuel projet de loi sur la police et l’environnement, qui est maintenant totalement hostile à toute manifestation – vous pouvez simplement rester là et parler, et vous serez arrêté. »

Crédit : Alamy

Elle pense également qu’une trop grande importance a été accordée à la rébellion d’avril – un mois de manifestations et de campagnes très médiatisées en 2019 – affirmant qu’il « faut simplement beaucoup » pour parvenir à un changement de système, comme elle l’a appris au cours de ses propres négociations environnementales professionnelles. .

Yamin a déclaré: « Je sais que les mouvements pour s’attaquer au changement de système prennent toute une vie, voire plus, et essayer de vendre [the idea] que nous pourrions tout résoudre par une rébellion en avril, était un peu trompeur et naïf.

« Ouais, ça a inspiré les gens à passer deux semaines dans la rue, mais deux semaines dans la rue ne font pas tomber une sorte de capitalisme [sic]. »

Yamin a déclaré qu’elle était fière de la cascade qui l’a vue se coller sur le parvis devant le bureau de Shell, après avoir voulu « être jugée devant un tribunal de la Couronne ». Mais lorsqu’on lui a demandé jusqu’où elle serait prête à pousser ses protestations – l’ancien chef Roger Hallam ayant précédemment déclaré qu’il bloquerait une ambulance sur la route, si c’était ce qu’il fallait –, elle a répondu que cela dépendait davantage de ce qui fonctionnait que des extrêmes personnels.

Crédit : Halcyon Pictures

« Je pense qu’il doit y avoir un test de quelque chose qui résonne avec le public, et qui montre que d’autres méthodes échouent », a-t-elle déclaré.

«Ce genre de sweet spot est important à obtenir, mais nous ne réussirons pas toujours. Personne n’obtient tout ce qu’il faut, dans quoi que ce soit dans la vie. Et donc parfois, les protestations peuvent ou non fonctionner, ou quelque chose peut mal tourner – cela arrive avec tous les meilleurs groupes – ou cela peut se transformer en pétard mouillé.

« J’ai donc l’impression que les gens devraient être un peu plus gentils et plus compréhensifs que ceux qui prennent ces risques ne peuvent pas tout anticiper. »

Dans une scène, nous voyons des membres débattre d’une manifestation prévue contre les drones à l’aéroport d’Heathrow, soutenue par l’ancien chef du groupe Roger Hallam – mais pas beaucoup d’autres. Il avait voulu fermer l’aéroport populaire en faisant voler un drone dans son espace aérien, seulement pour être arrêté par la police avant qu’il ne puisse continuer le coup, le gouvernement avertissant plus tard qu’une telle « action imprudente » pourrait non seulement mettre des vies en danger, mais aussi potentiellement une longue peine derrière les barreaux.

Roger Hallam. Crédit : Halcyon Pictures

Yamin se souvient : « C’était planifié par lui et un certain nombre de ses alliés très proches – presque entièrement masculins. Et c’était une action qui essayait de mettre en lumière les émissions de l’aviation, les missions aéroportuaires, les voyages de luxe. Et j’ai dit, avec beaucoup d’autres, « Eh bien, nous devrions vraiment cibler les jets privés et les aéroports privés ».

En plus d’être en désaccord avec les actions qui perturbent les «gens ordinaires», les antécédents juridiques de Yamin l’ont également inquiétée pour ceux qui souhaitent enfreindre les lois sans en apprécier pleinement les répercussions.

Elle a déclaré: «Lorsque vous faites quelque chose qui perturbe une infrastructure nationale essentielle, comme un aéroport massif, les sanctions peuvent aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement. Et je me suis dit, eh bien, en fait, nous devons vraiment être sûrs que certaines des personnes qui s’inscrivent à cela ont vraiment, vraiment compris ce pour quoi elles s’inscrivent.

Elle a poursuivi: «Et je suppose que les autres problèmes concernaient vraiment ce dont le mouvement avait besoin. Nous venons d’avoir ce succès massif [with the April Rebellion], et les gens voulaient développer une vision plus profonde. Ils ont voulu créer des liens avec d’autres organisations qui avaient alors leur propre vision de ce à quoi pourraient ressembler les actions prioritaires.

« Et nous n’avons jamais eu cette chance, parce que nous avons eu tout cet été à nous disputer.

Crédit : Alamy

« Et tout cet énorme afflux de personnes et d’organisations qui ont soudainement voulu collaborer avec XR n’avaient pas leur mot à dire pour façonner les actions futures ou façonner la stratégie future. J’ai donc eu l’impression que c’était une opportunité vraiment manquée.

« Cela a laissé tout le monde très, très épuisé et se dit: » Eh bien, nous ne créons pas vraiment un nouveau paradigme non plus parce que c’est juste la même vieille dynamique avec un groupe d’hommes, franchement, plus âgés qui décident de tout. C’est pourquoi vous voyez le les jeunes, les personnes noires et brunes – y compris moi-même – et les femmes dans ce documentaire se sentent vraiment frustrées. »

Crédit : Halcyon Pictures

Mais malgré les problèmes au sein d’Extinction Rebellion, Yamin tient à souligner qu’elle a toujours beaucoup de respect pour ses anciens co-membres – y compris le leader évincé Roger Hallam, qui a été contraint de démissionner après un vote démocratique au sein du groupe.

Elle a poursuivi: « Réfléchissant trois ans plus tard […] J’ai toujours l’impression que c’était une réalisation extraordinaire, et les gens devraient être vraiment fiers.

« Et quel que soit mon type de stratégie et de différences tactiques avec Roger et d’autres à l’époque, je le respecte tellement. Je veux dire, il a tellement abandonné dans sa vie. »

Crédit : Alamy

Yamin a ajouté qu’elle avait une « admiration totale » pour ce que Extinction Rebellion avait réalisé collectivement, et pour ceux qui ont traversé et traversent encore le « processus judiciaire et toutes les retombées qui vont avec » – que ce soit l’impact psychologique, le ‘blip sur votre dossier’ en termes d’employabilité, ou des problèmes de voyage et de visas.

« C’est beaucoup, en fait, à assumer », a-t-elle déclaré.

« Alors, oui, mon respect pour eux, et surtout le faire en ces temps beaucoup plus difficiles. »