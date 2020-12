Un ancien employé de Lucasfilm dissipe la confusion entre «The Mandalorian» et «The Book of Boba Fett»

Depuis la finale explosive de la deuxième saison de «The Mandalorian» vendredi, les fans se posent la question: Qu’est-ce que « Le Livre de Boba Fett »? Juste au moment où il a quitté la série, certains pensent que cela pourrait « The Mandalorian » entre dans une phase d’anthologie et fait une histoire différente chaque année.

Si je comprends bien – #thebookofbobafett et #TheMandalorian La saison 3 a des horaires de tournage différents, bien qu’elle soit potentiellement disponible à la même date, de plus Pedro Pascal a confirmé qu’il avait signé à bord pour la troisième saison, par conséquent …

Maintenant, un artiste conceptuel qui s’est aventuré dans l’univers de « Guerres des étoiles » a clarifié la situation, suggérant « The Mandalorian » et « Le livre de Boba Fett » sont en fait deux programmes distincts pour Disney +.

« Si je comprends bien, » The Book of Boba Fett « et » The Mandalorian « saison 3 ont des horaires de tournage différents, même s’ils sortiront potentiellement à la même date, et Pedro Pascal a confirmé qu’il avait signé à bord pour le saison trois », a déclaré l’artiste conceptuel Paul Bateman via Twitter samedi après-midi.