Un ancien de «  Real Housewives  » annonce une grossesse un an après la mort de son fils

Kara Keough Bosworth, alun de « Real Housewives of Orange County », a annoncé qu’elle attendait son troisième enfant près d’un an après la mort de son fils McCoy en raison de complications lors de l’accouchement.

Keough Bosworth, 32 ans, qui est la fille de la star des « Real Housewives of Orange County », Jeana Keough, a partagé l’heureuse nouvelle de sa grossesse le dimanche de Pâques et a réfléchi à tout ce qui a changé l’année dernière.

Kara Keough. NBCUniversal via Getty Images

« Pour les chrétiens, pour les juifs et pour moi, cette fois est un rappel de la mort des fils premiers-nés. Sacrifice. Souffrance. Deuil. Chagrin. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? La dernière Pâques a été la pire nuit de ma vie. Nous avons tenu notre fils premier-né dans nos bras alors qu’il prenait son dernier souffle. Nous avons passé du temps dans l’enfer qui regarde votre enfant mourir », a-t-elle écrit sur Instagram. « Cette Pâques est décidément meilleure. Malgré cette misérable nuit de Pâques, je ne peux pas ignorer que ce jour représente aussi la renaissance. Un espoir renouvelé. »

Keough Bosworth a inclus une jolie photo de sa fille Decker, 5 ans, souriant à côté de trois paniers de Pâques – un pour elle, un pour son défunt frère et un autre pour son frère à naître. Le panier du bébé comprenait un grenouillère arc-en-ciel et un panneau indiquant: « Je ne causerai pas de douleur sans permettre à quelque chose de nouveau de naître. »

Les paniers ont également été placés dans un endroit spécial dans l’arrière-cour de la famille. Keough Bosworth a dédié «McCoy Casey’s Garden of Love» à son défunt fils. Un panneau dans le jardin dit: « McCoy est un grand frère! Il pousse ce printemps. »

McCoy Casey Bosworth est né le 6 avril 2020. Huit jours plus tard, Keough Bosworth a partagé la nouvelle déchirante de la mort de son petit garçon.

«Le 6 avril, notre fils McCoy Casey Bosworth est né à 3 h 10 du matin. Pesant 11 livres et 4 onces et couvrant 21 pouces, McCoy nous a tous surpris par sa taille et sa force (et sa perfection générale)», a-t-elle écrit. «Au cours de sa naissance, il a connu une dystocie de l’épaule et un cordon ombilical comprimé. Il s’est joint à notre Père céleste et vivra pour toujours dans le cœur de ses parents aimants, de sa sœur adoratrice et de ceux qui ont reçu ses dons vitaux.

Keough Bosworth a parlé de son chagrin au cours de l’année dernière par le biais de publications intimes sur les réseaux sociaux et de lettres à son défunt fils.

«Au cours des 8 mois qui se sont écoulés depuis votre naissance, nous avons appris qu’il n’y a rien de mal à nous laisser vivre des moments difficiles pendant des jours autrement bons et des bons moments pendant des jours autrement difficiles», a-t-elle écrit en décembre. «Et cela devient lentement plus du premier et moins du second.»

Alors qu’elle célèbre sa grossesse et Pâques, Keough Bosworth a fermé son message avec un message à son fils.

« Tu nous manques, Mack-a-doodle. Merci de nous avoir envoyé ce cadeau sacré. Tu es un grand frère! » elle a écrit. «Dites à grand-père que j’ai dit qu’il avait raison. Il saura ce que je veux dire.

En rapport: