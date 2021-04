Un ancien de «  Real Housewives  » accueille son fils 1 an après la mort du nouveau-né et partage la signification d’un nom spécial

Kara Keough Bosworth, ancienne star des «Real Housewives of Orange County», a annoncé la naissance de son troisième enfant, un an après la mort tragique de son fils McCoy en raison de complications à l’accouchement six jours après sa naissance.

Keough Bosworth a partagé la nouvelle sur Instagram, publiant une série de photos de son nouveau-né à la maison ainsi que d’adorables photos de famille, y compris une photo de son fils aux côtés de sa fille, Decker.

«Le jour où McCoy est né, j’ai commencé à écrire une histoire», a écrit Keough Bosworth, 32 ans, dans la légende. « Notre histoire. Je n’aime généralement pas gâcher la fin, mais dans ce cas, la fin est un nouveau départ. Présentation de Decker et le petit frère de McCoy: Vaughn Mack Bosworth. »

Vaughn est né à 20,5 pouces, pesant 7 livres 6 onces de «douceur envoyée par le paradis», selon la mère.

«Née le 3.31.21 dans la chambre 11, 6 jours avant ce qui aurait dû être le 1er anniversaire de son grand frère», a-t-elle poursuivi. «Son nom signifie« petit / petit »et« espoir ». Ce n’est pas perdu pour nous que si nous n’avions pas perdu Mack, nous ne connaîtrions jamais Vaughn. Et pourtant, le voilà, un hasard inattendu. Un peu d’espoir.

Keough Bosworth n’a révélé qu’elle attendait son fils que le 4 avril, partageant une photo sur Instagram d’un panier de Pâques plein avec un petit grenouillère drapé sur le bord.

«La dernière Pâques a été la pire nuit de ma vie. Nous avons tenu notre fils premier-né dans nos bras pendant qu’il prenait son dernier souffle », a-t-elle écrit. «Nous avons passé du temps dans l’enfer qui regarde mourir votre enfant.»

Elle a partagé que cette Pâques était «décidément meilleure» que la célébration de l’année dernière, en écrivant: «Malgré cette misérable nuit de Pâques, je ne peux pas ignorer que ce jour représente aussi la renaissance. Un espoir renouvelé.

«On dit que le mot« Pâques »est dérivé de la déesse Eostre. Eostre, la déesse de la fertilité, symbolise la naissance d’une nouvelle vie et l’aube du printemps », a-t-elle poursuivi. «Et il en est de même pour nous. Une nouvelle vie, l’aube de quelque chose de beau et de réparateur. Montant littéralement du sol. Tu nous manques, Mack-a-doodle. Merci de nous avoir envoyé ce cadeau sacré. Tu es un grand frère! Dites à grand-père que j’ai dit qu’il avait raison. Il saura ce que je veux dire.

L’ancienne star de télé-réalité a partagé la tragique nouvelle du décès de son fils McCoy le 14 avril 2020, expliquant qu’il était né le 6 avril. Cependant, elle a écrit sur Instagram que «au cours de sa naissance, il a connu une dystocie de l’épaule et une compression cordon ombilical. »

Le sixième jour de chaque mois, Keough Bosworth a rendu hommage à son défunt fils dans le but de garder sa mémoire vivante.

En octobre 2020, elle a posté une photo sur Instagram d’elle tenant son fils nouveau-né à l’hôpital le jour où il aurait eu six mois, écrivant en partie: «D’une manière ou d’une autre, je t’ai embrassé une vie de baisers en six jours. Tout sans un baiser en retour. Je pense toujours à ce que c’était que de t’embrasser, et que je n’ai jamais été embrassé en retour. Tout cela me fait encore mal à la gorge comme si j’étais étranglé. «

Deux mois plus tard, elle a pleuré la perte de son fils huit mois après sa mort, partageant une photo de son mari, Kyle Bosworth, tenant bébé McCoy.

«Au cours des 8 mois qui se sont écoulés depuis votre naissance, nous avons appris qu’il n’y a rien de mal à nous laisser vivre des moments difficiles pendant des jours autrement bons et des bons moments des jours autrement difficiles», a-t-elle écrit dans la légende. «Et cela devient lentement plus du premier et moins du second.»

Elle a continué, partageant que d’autres mères qui ont vécu une perte similaire lui ont montré qu’elle marquerait toujours le temps en sachant l’âge de McCoy cette année-là.

«Ils m’assurent également que vous manquer ne sera pas toujours aussi lourd», a-t-elle ajouté. «Ou est-ce que je vais simplement m’améliorer pour le porter? Ils ne sont pas sûrs, et moi non plus. Mais ils ont raison. Ils doivent avoir raison. Il n’y a aucun moyen que cela puisse ressentir cela pour toujours. Et pourtant, il semble qu’il n’y ait pas de départ, mais plutôt d’avancée avec. Alors on y va, mon garçon, à un autre jour. Je te porterai. Toujours. »

Les fans et les adeptes ont profité de la section des commentaires du dernier message de Keough Bosworth pour exprimer leurs vœux et leurs félicitations pour l’arrivée du bébé Vaughn.

Une personne a écrit: « Quelle guérison et quel beau nouveau chapitre à ajouter à l’histoire de votre famille. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue bébé Vaughn! »

Une autre personne a ajouté avec éloquence: « Ces photos… elles disent un million de mots. Elles racontent l’histoire d’amour et d’espoir, de famille et de force et de deux petits garçons très aimés et très spéciaux.

« McCoy. Vaughn. Aimé pour qui ils sont et aimé pour la façon dont ils sont connectés. Alors d * mn magnifique. »

