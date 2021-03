Un ancien courtier de puissance maya est mort dans l’obscurité, selon les hiéroglyphes

Hiéroglyphes anciens peints dans un escalier près d’un Maya L’enterrement de l’ambassadeur raconte l’histoire de sa vie d’élite mais tumultueuse il y a près de 1300 ans, selon une nouvelle étude.

L’ambassadeur, un homme nommé Ajpach ‘Waal, a aidé à négocier une alliance entre deux puissantes dynasties – le roi maya de Copán, dans le Honduras moderne, et le roi maya de Calakmul, dans le sud du Mexique actuel, selon les hiéroglyphes. Mais lorsque l’alliance a échoué, la fortune d’Ajpach ‘Waal a chuté et il est mort dans une relative obscurité.

La découverte révèle que jouer à la politique pourrait élever ou faire chuter le statut d ‘«une élite non-royale de la société maya de la période classique tardive (600–850 après JC)», ont écrit les chercheurs dans l’étude, ajoutant que «on en sait peu sur leurs expériences de vie et leur morgue. les pratiques. »

Les archéologues ont découvert l’escalier et la sépulture uniques lors de la fouille d’une place maya à El Palmar, au Mexique, près des frontières du Belize et du Guatemala. Une fois que l’équipe a traduit les hiéroglyphes trouvés dans l’escalier, ils ont appris que l’homme qui y était enterré avait parcouru 350 miles (560 kilomètres) en 726 après JC pour rencontrer le roi de Copán, dans l’espoir de forger une alliance entre Copán et le roi de Calakmul, près d’El Palmar.

Les hiéroglyphes désignaient Ajpach ‘Waal comme un «lakam», un ambassadeur qui portait une bannière alors qu’il marchait entre les villes en mission diplomatique. Ajpach ‘Waal a hérité de cette position de son père et, selon les hiéroglyphes, sa mère provenait également d’une famille d’élite non royale. Les hiéroglyphes ont également noté qu’Ajpach ‘Waal a construit la plate-forme où il a finalement été enterré peu de temps après sa mission 726. Ces plates-formes ne pouvaient être construites que par des individus puissants et étaient souvent utilisées comme scènes où le public regardait des rituels.

L’archéologue Kenichiro Tsukamoto fouille l’ancien site maya d’El Palmar dans le sud du Mexique. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Kenichiro Tsukamoto)

Le chercheur principal de l’étude Kenichiro Tsukamoto, chef des fouilles archéologiques et professeur adjoint d’anthropologie à l’Université de Californie à Riverside, a trouvé l’enterrement de l’ancien ambassadeur dans une petite chambre sous le sol d’un temple adjacent à la plate-forme.

Cependant, malgré le statut d’élite d’Ajpach ‘Waal, il a été enterré avec seulement deux pots en argile décorés. Une analyse de ses dents et de ses restes squelettiques a également suggéré qu’il était malade ou malnutri dans son enfance et qu’à l’âge adulte, il avait des problèmes de santé, notamment de l’arthrite et des troubles dentaires.

« Sa vie n’est pas celle que nous attendions sur la base des hiéroglyphes », Tsukamoto dit dans un communiqué . « Beaucoup de gens disent que l’élite a apprécié leur vie, mais l’histoire est généralement plus complexe. »

Apparence d’élite

Le squelette enterré dans la chambre, qui est probablement Ajpach ‘Waal ou son père estimé, est mort entre 35 et 50 ans, a montré une analyse osseuse.

Qui qu’il soit, l’homme avait un sourire chic. Ses dents antérieures supérieures avaient été percées pour contenir des implants décoratifs en pyrite et le jade – des minéraux précieux et réglementés à cette époque – les chercheurs ont découvert. Certaines élites mayas ont souvent reçu ces implants dentaires à la puberté, ont noté les chercheurs.

L’homme maya avait des incrustations de jade et de pyrite dans ses dents, bien qu’une incrustation soit tombée à l’âge adulte. (Crédit d’image: Kenichiro Tsukamoto)

L’arrière du crâne de l’homme était légèrement aplati, une caractéristique qui se développe lorsque la tête des bébés est placée contre une surface plane pendant de longues périodes et était considérée comme attrayante chez les Mayas à l’époque. L’avant du crâne de l’homme n’a pas été conservé, de sorte que les chercheurs ne savent pas s’il a également été aplati, bien que cette pratique d’aplatissement frontal ait été limitée aux individus royaux mayas, Tsukamoto et la chercheuse principale de l’étude Jessica Cerezo-Román, professeure adjointe. d’anthropologie à l’Université de l’Oklahoma, trouvé.

Les restes de l’homme présentaient des signes de problèmes dentaires, y compris des dents perdues à cause d’une maladie des gencives. En outre, ses bras présentaient des signes de périostite cicatrisée (tissu conjonctif enflammé près de l’os), probablement causée par des infections bactériennes, un traumatisme, le scorbut ou le rachitisme, ont déclaré les chercheurs. De plus, les deux côtés de son crâne avaient des régions poreuses et spongieuses, indiquant une condition appelée hyperostose porotique qui est causée par une pénurie nutritionnelle ou une maladie dans l’enfance, ont déclaré les archéologues. Cette condition se trouve dans les restes de nombreux individus mayas, mais il est intéressant de noter que le statut d’élite de cet homme ne l’a pas empêché de le développer, ont déclaré les chercheurs.

Malgré le statut d’élite de l’homme, seuls deux navires ont été trouvés dans son enterrement, dont celui-ci représentant un oiseau ressemblant à un cormoran. (Crédit d’image: Kenichiro Tsukamoto)

L’homme avait également guéri des fractures au tibia droit, peut-être en jouant le Le célèbre jeu de balle de Maya , ont déclaré les chercheurs. L’arthrite dans ses mains, son coude, son genou, sa cheville et ses pieds pourrait avoir été causée par la banderole qu’il a dû mener lors de ses missions diplomatiques, ont-ils ajouté.

Ces problèmes de santé n’étaient pas les seuls soucis de l’homme.

« Le dirigeant d’une dynastie subordonnée a décapité le roi de Copán 10 ans après son alliance avec Calakmul, qui a également été vaincue par une dynastie rivale à peu près à la même époque », a déclaré Tsukamoto. « Nous voyons l’instabilité politique et économique qui a suivi ces deux événements dans l’inhumation clairsemée et dans l’une des dents incrustées. »

Une analyse de la canine droite de l’homme a révélé que l’une des incrustations était tombée, ce qui aurait laissé un trou embarrassant qui aurait été visible lorsqu’il parlait. L’incrustation n’a pas été remplacée, selon un examen de la plaque dentaire qui avait durci en tartre dans le trou. Peut-être que l’utilité de cet homme en tant qu’ambassadeur a été écartée, en partie, à cause de ses mauvaises dents, ont déclaré les chercheurs.

Les Mayas ont continué à vivre à El Palmar après la mort de l’homme, mais cela n’a pas duré longtemps; Finalement, la ville a été abandonnée et la jungle l’a récupérée, ont déclaré les chercheurs.

L’étude a été publiée en ligne le 17 février dans la revue Antiquité latino-américaine .

