Un ancien concurrent de Chase révèle les secrets du spectacle dans les coulisses

Un ancien concurrent sur La chasse a expliqué comment les choses fonctionnent dans l’émission, ajoutant que les gens doivent faire attention à ce qu’ils disent car le contexte peut être modifié pendant le processus de montage :

Le gars, appelé Wil (ou @ swissevans86 sur TikTok), a révélé comment il avait été surpris par le montage lorsqu’il parlait à l’animateur de l’émission Bradley Walsh.

Il a expliqué comment Bradley a demandé s’il croyait pouvoir battre le chasseur, ce à quoi il a répondu: « Oh oui », puis a ajouté: « Pas une chance. »

Mais en ce qui concerne le montage, le personnel travaillant sur l’émission a raccourci sa réponse à « oh oui ».

Parlant du processus du début à la fin, Wil a déclaré: « Vous postulez via un questionnaire d’abord sur le site Web, puis quelqu’un vous contacte de l’équipe de production.

« Et ils vous donnent une sorte d’entretien téléphonique. Et ils vous donnent en fait un petit quiz à la fin. Et je suppose que c’est pour essayer et, vous savez, éliminer les gens qui sont des génies absolus ou des gens qui sont vraiment, vraiment bizarre… passé à travers le filet.

« Si vous réussissez, ils vous demandent de passer une audition où vous vous présentez comme un hôtel ou quelque chose quelque part dans votre région. Et essentiellement, ils vous mettent dans une pièce avec six ou sept autres personnes et ils vous filment et ils vous posent des questions similaires à celles de la série.

« Et si vous réussissez, en gros, ils disent que vous êtes sur une feuille d’appel maintenant et que dans les six prochains mois à un an, vous recevrez un appel et une invitation à venir en studio.

Wil regarde son épisode en retour. Crédit : Instagram/swissevans86

« Si vous habitez sur place, ils vous demanderont de descendre le matin. Mais si vous habitez plus loin, ce qu’ils feront, c’est qu’ils vous logeront dans un hôtel la veille le matin où ils viendront vous chercher via une voiture.

« Habituellement, vous n’êtes pas trop loin du studio, si vous restez, je pense que nous avons séjourné dans comme vous le savez, un Travelodge. Ce n’était pas quelque chose d’extraordinaire. »

Il a poursuivi en disant: « Ils vous demandent d’apporter plusieurs types de tenues, je suppose qu’ils peuvent s’assurer que vous ne vous heurtez pas aux autres personnes avec qui vous allez participer à la série.

« Quelqu’un vient du département de la garde-robe et examine essentiellement vos tenues et dit » celle-ci « , c’est celle que vous portez.

« Donc, pendant qu’ils sont vos vêtements, ils sont choisis pour vous. Après cela, vous regardez comme un petit publi-reportage qu’ils ont fait dans la série et vous dites en gros ‘c’est comme ça que nous voulons que vous réagissiez’, ‘c’est comme ça que nous veux que vous jouiez le jeu’. »

Donnant une autre pépite d’informations, Wil ajoute : « Beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand vous filmez un épisode régulier de La chasse ce n’est pas devant un public de studio en direct, c’est littéralement juste vous, le chasseur, Bradley et vous connaissez l’équipe de production. »

Crédit : Instagram/swissevans86

Il a continué à expliquer comment Bradley sort et leur parle avant de filmer leurs présentations.

« Bradley fait ses présentations », a expliqué Will, ajoutant: « Et puis, en gros, vous commencez à filmer tout au long de la série maintenant, c’est très arrêté mais c’est vraiment efficace. »

Le décrivant comme une « machine bien huilée », il a poursuivi: « Ils savent comment vous mettre aux bons endroits et l’ont parcouru très rapidement. »

Lorsque Wil a été attrapé par le poursuivant, il a fini par s’asseoir derrière un rideau et à attendre les autres. Dans son épisode, les candidats restants n’ont pas réussi et ils sont tous allés dans les coulisses.

Il a déclaré: « Le Chaser sort – était le Dark Destroyer avec moi – et il a essentiellement dit » eh bien, pas de chance, vous savez, vous avez eu quelques mauvaises questions « , ils vous serrent la main, ils ne sont évidemment pas comme les personnalités à l’écran . »

Transmettant son avertissement concernant le montage, Wil a déclaré: « Avant ma poursuite, Bradley m’a demandé » pensez-vous que vous allez battre le chasseur, Wil? » et je me suis dit : « Oh, oui… pas une chance. » C’était un peu de fausse confiance dans l’autodérision.

« Mais ils ont coupé cette dernière partie. C’était juste moi qui disais » oh, oui « . Ce qui vous fait regarder un peu ***. »