Un ancien astronaute de la NASA plaide coupable dans un accident de voiture mortel : rapport

Un ancien astronaute de la NASA a été condamné à quatre ans de prison suivis de 10 ans de probation pour un accident de voiture mortel en 2016, selon les médias.

James Halsell Jr., 64 ans, a plaidé coupable à deux chefs d’homicide involontaire et à deux chefs de voies de fait au premier degré – des chefs d’accusation moins graves que son inculpation initiale pour meurtre et voies de fait, le New York Times a rapporté 27 mai.

Hays Webb, procureur de district pour le sixième circuit judiciaire de l’Alabama, a déclaré aux journalistes qu’il avait accepté d’honorer le plaidoyer de Halsell pour des charges moindres en partie parce que l’acte d’accusation initial était passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, a ajouté le Times.

« Nous avons offert le maximum, pour homicide involontaire, et avons pensé que c’était approprié », a déclaré Webb, selon le Times. Lorsqu’on lui a demandé si les antécédents professionnels de Halsell avaient eu une influence sur les accusations, Webb a déclaré aux journalistes: « Absolument pas. »

le Crash du 6 juin 2016 dans le comté de Tuscaloosa, en Alabama, ont tué les sœurs Niomi James, 11 ans, et Jayla Parler, 13 ans, qui se trouvaient dans une Ford Fiesta conduite par leur père, Pernell James. Les sœurs ont été jetées de la Fiesta et tuées, et deux adultes dans la même voiture (y compris la fiancée de James) ont été blessés et emmenés à l’hôpital, l’Associated Press a rapporté peu de temps après l’accident.

Après l’audience, a rapporté le Times, James a déclaré que l’ancien astronaute aurait dû être condamné au « max » parce que ses filles « n’ont même pas eu la chance de vivre ».

L’avocat de Halsell, James R. Sturdivant, a déclaré dans un communiqué qu’un rapport de toxicologie « montrait clairement que les somnifères Ambien/Zolpidem étaient la principale cause de la séquence étrange et tragique d’événements qui se sont produits cette nuit-là ». Halsell avait également été en probation pour un accident en Californie survenu alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, a déclaré le Times.

Halsell, qui a été promu colonel de l’US Air Force alors qu’il était à la NASA, a rejoint l’agence en janvier 1990, a indiqué l’agence dans une biographie de 2002 de l’ancien astronaute . Il a totalisé plus de 1 250 heures sur cinq missions spatiales : STS-65 (juillet 1994), STS-74 (novembre 1995), STS-83 (avril 1997), STS-94 (juillet 1997) et STS-101 (mai 2000) . Halsell a commandé ses trois derniers équipages spatiaux.

Halsell a été directeur des opérations de la NASA au centre d’entraînement des cosmonautes Youri Gagarine à Star City, en Russie, en 1998, alors que le programme de la Station spatiale internationale commençait. La dernière mission de Halsell, STS-101, a également visité l’ISS.

Après la fin des fonctions de vol de Halsell, il a été responsable de l’intégration des lancements au Kennedy Space Center, en Floride, qui était un rôle « responsable de tous les aspects de la préparation de la navette spatiale, de l’exécution du lancement et du retour de l’orbiteur ». La NASA a déclaré .

Un autre des rôles éminents de Halsell – avant quitter l’agence en 2006 rejoindre ATK Launch Systems (qui fait maintenant partie de Northrop Grumman) – dirigeait l’équipe de retour de la navette spatiale à la suite du décès Accident de Colombie de 2003 qui a tué sept astronautes.

