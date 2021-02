Un ancien apprenti candidat révèle des secrets dans les coulisses

Lion commence en disant à ses partisans que les petites plaisanteries et blagues de Lord Alan Sugar ne sont pas improvisées – elles sont scénarisées et il en a en fait une liste écrite qu’il coche en suit le mouvement.

Et désolé de faire éclater vos rêves, mais la «réceptionniste» est une actrice et la «salle de conférence» n’est «en fait qu’un studio de tournage dans un entrepôt à la périphérie de Londres».

Les concurrents sont également tenus dans l’ignorance des affaires courantes, Lion expliquant: « Vous n’êtes pas autorisé à connaître les nouvelles du monde – donc, par exemple, je ne savais pas que Theresa May avait démissionné de son poste de Premier ministre et je ne savais pas non plus que Meghan Markle avait eu son bébé. »