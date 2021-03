Un an avant que la moitié des mobiles du monde ne soient 5G

De plus en plus d’utilisateurs avec des appareils compatibles avec la technologie 5G.

La technologie 5G est peut-être l’une des plus grandes révolutions que nous allons connaître au cours de ces années et bien qu’au moment de la révolution, elle n’ait rien, nous n’allons pas nier qu’il a beaucoup de potentiel.

Une plus grande vitesse de téléchargement et de téléchargement de données, une plus grande stabilité … les avantages de la 5G ne sont pas rares. Aujourd’hui, il y a de plus en plus de téléphones avec cette technologie sur le marché et les analystes sont clairs à ce sujet: dans un an, la moitié des mobiles du monde seront 5G.

La moitié des téléphones mobiles seront 5G dans un an seulement

Le cabinet d’analystes IDC a publié un nouveau rapport de prévision comment le marché de la téléphonie mobile se comportera cette année 2021.

Après un exercice mettant en vedette une crise sans précédent, 2021 ne sera pas seulement l’année de la reprise mais aussi l’année de la 5G et est que la demande pour ce type de terminaux va croître de façon exponentielle.

Selon ce rapport, Les téléphones 5G atteindront 40% du marché mondial. Les coupables? Ils ne pouvaient être que l’iPhone 12 d’Apple.

Si en 2019 le téléphone le plus vendu était l’iPhone XR et en 2020 l’iPhone XI, en 2021 ce sera l’iPhone 12, qui fera à chaque fois plus d’utilisateurs peuvent désormais accéder à la 5G.

Les meilleurs mobiles 5G du marché que vous pouvez acheter dès maintenant

Mais le rapport montre d’autres faits intéressants:

D’ici 2025 téléphones 5G représentera 65% du marché .

. Le prix de vente moyen des smartphones est passé à 363 € en 202 contre 349 en 2020.

contre 349 en 2020. Par chance, Les téléphones 5G deviendront moins chers atteignant un coût moyen de 404 € en 2025.

atteignant un coût moyen de 404 € en 2025. Les marchés de la Chine et des États-Unis vont croître 5% et 3,5% en 2021 respectivement.

Ce qui est évident, c’est que tôt ou tard, la 5G sera une technologie que nous utiliserons tous. C’est arrivé avec la 4G et cela se produira avec la 5G, donc plus tôt nous nous y habituerons, mieux ce sera. Avez-vous déjà un smartphone 5G?

