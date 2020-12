Un an après le test du buggy, le Starliner de Boeing progresse bien vers le vol habité en 2021

Celui du Boeing Starliner semble un chemin similaire à celui du [telescopio espacial James Webb](https://45secondes.fr/espacio/la-mala-suerte-or-planificacion-del-telescopio-espacial-james-webb-acabara-arriendo-justo-a-la-jubilacion-del-hubble, avec certains problèmes et changements dans la feuille de route. Mais tous ne sont pas loin d’être des bogues et la NASA nous l’a montré maintenant un pas en avant dans la préparation du Boeing Starliner.

Le Starliner est devenu officiel en septembre 2015, un an après le projet de ce qui serait connu un taxi depuis et vers la Station spatiale internationale. Il était prévu de le voir actif en 2017, mais fin décembre 2019, l’un des tests a échoué et tout a été retardé un peu plus longtemps. Mais heureusement ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles et cette fois c’est un test réalisé avec succès.

Cette fois, ce sont des échecs intentionnels

Malgré ces erreurs dans ce test, le Boeing Starliner a quand même réussi à faire un peu d’histoire. dans la première capsule d’astronaute fabriquée aux États-Unis à atterrir sur la terre ferme. Et c’est précisément ce sur quoi porte le dernier test réussi présenté à la NASA, là encore avec une vidéo assez immersive.

Ce sont les tests qui précèdent un deuxième test orbital et les voyages avec équipage vers l’ISS. Boeing (et NASA) ils ont vérifié les parachutes sécurité pour l’atterrissage du Starliner à son retour sur Terre, avec les deux premiers parachutes de décélération et les trois principaux jusqu’à la descente finale.

Le test a été effectué au Nouveau-Mexique (États-Unis), un total de six vols permettant d’évaluer les performances du processus de descente ainsi que la réutilisation des parachutes. Bien sûr, comme elle ne rentre pas dans un avion, la capsule a dû être soulevée avec un gros ballon.

Le ballon pour soulever la capsule. Boeing

La hauteur à partir de laquelle les systèmes ont été vérifiés lors du test final était 10700 mètres et cette fois les échecs ont été simulés. L’équipe voulait voir s’il pouvait descendre en toute sécurité avec un seul des parachutes de décélération, ainsi que ceux de l’écran thermique.

L’idée était de collecter le maximum de données possibles sur le fonctionnement des parachutes et l’interaction entre les systèmes compte tenu de certaines conditions défavorables, ainsi que ce dont nous avons discuté sur la réutilisation. Comme Mike McCarley (Starliner Landing System Team Leader chez Boeing) l’a expliqué dans la déclaration, les systèmes de parachute « sont intrinsèquement complexes » et que nous pourrions voir des résultats différents faire « les mêmes tests encore et encore ». Par conséquent, plus elles sont répétées, plus les conclusions seront cohérentes.

Les principaux parachutes du Starliner. Boeing

Les vols habités? À «quelque temps en 2021», lorsque nous verrons également un deuxième test en vol orbital. Nous allons donc suivre l’évolution, pour voir si le Starliner maintient la bonne séquence avec les tests.

Image | Boeing (via la NASA)