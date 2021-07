Un an après le lancement, des artistes locaux et du hip-hop rock Russie — Spotify

Il y a exactement un an, Spotify lancé en Russie. Depuis lors, Spotify a construit une solide base de fans à travers le pays, avec nos auditeurs les plus actifs à Moscou, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Krasnodar et Novossibirsk.

En l’honneur de cet anniversaire, nous avons examiné les données de streaming pour voir quels artistes, chansons, genres et listes de lecture les Russes diffusent le plus. Qu’est-ce qu’on a trouvé ? Les auditeurs montrent leur fierté nationale en diffusant des artistes locaux, et le hip-hop russe règne en maître.

Regarde:

La soif de hip-hop russe est mieux représentée par les artistes masculins solos les plus écoutés du pays.MORGENSHERN, Scriptonite, kizaru, LSP et PHARAON— tous les cinq sont des rappeurs de Russie, du Kazakhstan ou de Biélorussie. D’autres rappeurs russes, dont Boulevard Dépôt, SLAVA MARLOW, et MAYOT, ont également vu leurs chansons et albums dans le top 5.