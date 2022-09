Un ami d’Amber Heard dit que l’actrice d’Aquaman est dévastée

célébrités

Amber Heard fait face aux conséquences de la perte de son procès en diffamation avec Johnny Depp. Une amie à elle parle du cadeau de l’actrice !

Ambre Entendu a stupéfié le monde avec son article de 2018 sur Poste de Washington où elle a laissé entendre que son ex-mari Johnny Depp c’était un agresseur. Plus tard, le protagoniste de Pirates des Caraïbes Il a engagé un procès pour diffamation qui est devenu un véritable scandale médiatique qui s’est soldé par l’acteur de Ciseaux victorieux avec la possibilité de retourner à Hollywood pour lui et une perspective sombre pour elle.

Ève Barlow est un ami de Ambre Entendu qui a participé au procès médiatisé mais a été expulsé de la salle pour avoir échangé des messages Twitter alors que cette activité n’était pas autorisée pour les personnes présentes. Elle a décidé de parler à Podcast sur la loi du gazon avec Daniel M. Rosenberg sur ce que le protagoniste de Aquaman et ce qu’elle essaie de faire pour le soutenir dans ce moment difficile.

« Vous espérez que les gens comprennent que vous avez un cœur et une âme et que vous avez votre propre vie. Ce que je trouve si difficile à digérer en ce moment, c’est ce genre de black-out que j’ai en quelques instants entre le traitement des problèmes juridiques, le traitement des relations publiques et le fait d’aider Amber à ne pas avoir envie de se suicider. »était la confession troublante de Barlow sur le cadeau de Heard.

Amber Heard en difficulté

Rien de plus que Ève Barlow sur Internet? L’ami de Ambre Entendu ont profité de leurs réseaux sociaux pour critiquer la participation de Johnny Depp dans les Prix ​​​​de la musique vidéo MTV où l’acteur a joué le rôle de Moon Man: « Si vous allez faire une blague sur vous-même en disant que vous avez besoin d’un travail, vous ne vous présentez pas sous la forme d’un hologramme suspendu au plafond. Johnny Depp est une excuse pour un dinosaure désespéré. Reste vrai, mec. Ou quelque chose »Barlow a posté.

Actuellement Ambre Entendu est laissé seul dans l’environnement hollywoodien et il y a même une demande dans Change.Org être retiré de Aquaman et le royaume perdu document avec plus de 4,6 millions de signatures qui dit : « Parce qu’Amber est un agresseur domestique connu et éprouvé, Warner Brothers et DC Entertainment devraient retirer Heard de leur projet de film Aquaman 2. Ils ne doivent pas ignorer la souffrance des victimes de l’actrice ou exalter un agresseur domestique ».

Ce qui est certain, c’est que Ambre Entendu expliqué lors du procès avec Johnny Depp que cette situation lui avait déjà apporté des conséquences avec Warner Bros. et que le producteur avait décidé d’éliminer plusieurs scènes de son personnage Mera dans Aquaman et le royaume perdu. Maintenant, il y a des rumeurs sur une annulation totale de l’actrice dans le Univers étendu DC et les fans suggèrent même Emilia Clarke de jeu des trônes pour le remplacer.

