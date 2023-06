Un alpiniste a été sauvé de l’Everest. Maintenant, il refuse de payer 10 000 dollars à ses sherpas.

L’Everest n’est pas seulement la plus haute montagne de cette planète, sa crête au-dessus du niveau de la mer. S’il y a autre chose qui reste, outre des mètres et encore des mètres d’altitude, ce sont les histoires. Depuis des décennies, les amoureux de la montagne du monde entier gravissent ses pentes pour couronner le toit du monde.

Certains, comme Edmund Percival Hillary, le premier alpiniste à atteindre son sommet en 1953, ont réussi à écrire leur nom dans l’histoire grâce précisément à cet effort. D’autres sont venus enrichir la légende de la montagne, comme c’est le cas par exemple d’Andrew Irvine et de George Mallory, disparus en 1924, sans savoir s’ils avaient réussi à atteindre le sommet. Il y a aussi ceux qui ont directement péri en tentant de finir par devenir des cadavres anonymes, éparpillés sur les pentes, à moitié cachés entre la neige et les rochers.

Peu d’histoires sont cependant tellement bizarre et ils offrent autant de rebondissements scénaristiques que celui qui vient de jouer Liu Qunying, un alpiniste de 50 ans originaire du Hunan, une province de Chine. À son grand regret, sa tentative de couronner l’Everest s’est soldée par des surprises, des frustrations et de la colère. Le tout à une échelle virale qui a enflammé les réseaux sociaux chinois et sauté sur des médias du calibre de initiés soit Post du matin de la Chine du Sudà portée internationale.

Un twist de scénario : du sommet à la rescousse

Sa chronique commence comme celle de tant d’autres ascensions de l’Everest : par un accident qui faillit finir en drame. Le 18 mai, après avoir atteint le sommet, Liu a décidé de commencer le voyage de retour sans autre aide que son équipement de montagne et sans guide autre que ses propres ressources. Peu de temps auparavant, l’athlète avait été séparée de Lakpa Pemba, le Sherpa qui l’avait accompagnée lors de l’ascension, en raison d’une erreur que l’équipe de Liu, Kiatu Alpine, attribue à une « communication peu claire ».

Quoi que cela signifie, la vérité est que cela lui a presque coûté la vie.

En descendant seule la pente, Liu a eu une mésaventure avec son équipe à 8 500 mètres, un tronçon particulièrement dangereux connu sous le nom de « Zone de la mort ». Les températures étaient glaciales. L’oxygène manquait. Et Liu, sans personne pour l’aider, a fini par succomber. Lorsqu’elle a été retrouvée une heure plus tard, son visage était couvert de glace, son oxygène s’était épuisé et ses mains avaient atteint un tel niveau de gelures qu’une était presque noire.

S’ils voulaient sauver Liu, ils devaient agir. Dès que possible et sans hésitation.

Et c’est ce qu’ont fait l’alpiniste Fan Jiangtao et son sherpa, Lakpa Gelu, qui avaient trouvé la femme couverte de glace en montant au sommet de la montagne. Pour empêcher Liu de périr, oui, Fan Jiangtao n’a eu d’autre choix que de mordre la balle et d’abandonner son rêve de couronner l’Everest, un objectif pour lequel il se préparait physiquement depuis plusieurs semaines et dans lequel il avait également investi une bonne poignée d’argent. dollars.

Le problème est que cette démission n’a pas suffi.

Les conditions étaient si extrêmes que Fan et Lakpa ne pouvaient que descendre 200 mètres avec Liu en remorque avant d’abandonner et d’aller chercher de l’aide. Ils l’ont trouvée. Fan a localisé Xie Ruxiangm, un alpiniste de sa propre équipe qui, comme lui quelques heures plus tôt seulement, entreprenait l’ascension du sommet de l’Everest accompagné de son propre sherpa, un guide nommé Pem Chiri.

Lorsqu’il a appris ce qui se passait, Xie a accepté de suivre l’exemple de son collègue : il a également abandonné son rêve d’escalader la montagne, s’est retourné sur ses deux pieds et s’est préparé à descendre le chemin en portant Liu. Comme signalé Post du matin de la Chine du Sud (SCMP), qui a priori semblait moins convaincu par le nouveau plan de descente était le sherpa de Xie, Pem Chiri, le plus fort.

S’ils voulaient que le sauvetage fonctionne, l’aide de Pem semblait essentielle, alors pour le convaincre, ils ont décidé d’offrir une récompense : 10 000 €, ce qui est plus ou moins », dit-il. SCMP– les frais standard que les guides Sherpa facturent généralement en échange d’aider les grimpeurs à gravir l’Everest en bravant des conditions météorologiques extrêmes, en bravant le froid et en transportant de l’équipement lourd.

Comme pour tout accord, cependant, même un verbal fermé de toute urgence à des milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer, entre les blizzards et les températures glaciales, ce sont les petits caractères qui comptent le plus. Et c’était – vu en perspective – la clé de l’histoire de Liu. initiés Il affirme que Xie a garanti que la rançon de 10 000 dollars serait versée à l’alpiniste blessé, qui était toujours inconscient.

Si ce point est plus ou moins clair, la vérité est que les deux alpinistes et leurs sherpas ont entrepris une descente ardue vers le camp 4 qui leur a pris 11 heures. Pour s’assurer que Liu, battu, se tire d’affaire, il avait besoin initiés, Lapka et Pem étaient chargés, par exemple, de lui fournir de l’oxygène tandis que Fan et Xie gardaient les jambes en l’air. L’effort a été récompensé : Liu a survécu.

Dès que ce qui s’était passé a été révélé, Fan et Xie sont devenus des héros et ce qu’ils avaient fait dans l’un des exploits qui alimentent la légende de la montagne. « Bien qu’ils n’aient pas gravi le mont Everest sur Terre, ils ont gravi le mont Everest de l’humanité ! », a commenté une personne sur Weibo, le réseau social chinois populaire dans lequel l’histoire des alpinistes s’est rapidement propagée comme une traînée de poudre.

Il y avait des ingrédients pour l’épopée. En plus de la touche patriotique, de l’effort physique et des risques que le sauvetage comportait, pour Fan et Xie, cela signifiait renoncer au sommet de l’Everest, un rêve pour lequel ils s’étaient entraînés pendant des semaines et auquel ils avaient également consacré de bonnes une partie de votre épargne.

Problème : tout n’était pas héroïsme et humanité dans l’histoire.

Des compliments… à la fureur

Sur ce même Weibo qui avait vibré de messages de félicitations et de fierté pour le comportement de Fan et Xie, d’autres informations moins édifiantes ont commencé à circuler : Liu a refusé de payer les 10 000 dollars promis aux Sherpas. Ils ont fait écho à l’affaire initiés, SCMP et même des médias nationaux, comme la chaîne de télévision chinoise CCTV. Que s’était-il passé ? Que — selon ces médias — Liu, une fois au courant et conscient de tout ce qui s’était passé, a décidé qu’il ne paierait qu’une partie du montant convenu avec les Sherpas.

« Chacun de nous a payé 1 800 dollars en pourboires au guide et elle a dit qu’elle paierait 1 500 dollars. Pour la rançon de 10 000 dollars, Liu a dit qu’elle ne paierait que 4 000 dollars », a déclaré Fan.ça m’a énervé. Je lui ai dit : ‘Si c’est ton attitude, je ne veux pas un sou de toi. Vous n’avez pas besoin de me donner de l’argent.’ » Comme si la situation n’était pas devenue assez trouble, l’alpiniste a souligné le sacrifice que lui et Xie avaient fait pour aider Liu lorsqu’ils l’ont trouvée au bord des engelures.

« Je me prépare à gravir l’Everest depuis 40 jours et j’ai dépensé 400 000 yuans (56 000 dollars) pour atteindre cet objectif. Je n’étais pas disposé à abandonner mon plan pour atteindre le sommet. De plus, la rançon a été payée par moi. Non Je ne sais pas quoi dire. Je me demande juste pourquoi elle hésite à payer », se lamente Fan Jiangtao. « Jusqu’à présent, elle ne nous a même pas remerciés. Elle est tellement ingrate !

Au milieu de la controverse, des captures d’écran d’un chat privé ont été divulguées dans lesquelles Fan et Xie ont critiqué Liu et l’alpiniste lui-même a reconnu au média local UpStream News qu’il était « très en colère ». « J’ai renoncé à des centaines de milliers de yuans, en temps de préparation, et à la fin, il a dû débourser cet argent. » Pour envenimer davantage la situation, Liu a choisi de garder le silence et bien que des médias tels que CCTV aient indiqué les tarifs et les prix, y compris même le montant de la rançon, la vérité est que initiés Il assure que la compagnie des Sherpas a choisi de ne pas le préciser.

Et, ainsi, ce qui à leur époque était des applaudissements et des félicitations pour Fan et Xie s’est transformé en critique amère de Liu et en un épisode qui n’a pas tardé à devenir viral. En guise de référence, le hashtag « La femme sauvée de l’Everest ne veut pas payer le coût total du sauvetage » accumulé il y a quelques jours plus de 370 millions de vues sur Weibo. Liu aurait même souffert doxer et des messages de colère sur le net. « Je suis favorable à son renvoi. Si vous devez payer pour le reprendre, je contribuerai un peu », a écrit un utilisateur.

Le gâchis est tel que Kaitu Alpine, l’équipe de Liu, a dû intervenir pour s’assurer que l’alpiniste avait été victime de « fausses rumeurs » et, à leur manière, chanter le « mea culpa » : s’il était nécessaire pour l’aider – assure-t-il – c’est parce qu’au début, Liu s’est accidentellement séparé de son propre guide. « C’était une erreur dans notre travail et nous devons en assumer la responsabilité », plaide la société d’alpinisme, qui affirme également avoir pris en charge les frais du sauvetage.

« La société d’alpinisme a reconnu que ses erreurs étaient la cause de la crise de Liu et nous a attaqués et a payé les frais de rançon que nous avons avancés », a confirmé Xie peu après, qui avoue également se sentir « profondément troublé » par le « cyberharcèlement » dont Liu a été victime. Ces derniers jours. « Nous espérons que vous pourrez vivre une bonne vie et les attaques cessent sur Internet », acquiesce Fan.

Chroniques de l’Everest. Et de la condition humaine.

