Un album posthume d’Amy Winehouse pourrait être en route

Le 27 juillet est enregistré comme une date sombre dans le monde de la musique, car un jour comme celui-ci, en 2011, la chanteuse Amy Winehouse a été retrouvée morte chez elle à Camden, des suites d’une intoxication alcoolique, marquant ainsi la première décennie de son deuil. anniversaire. Son père Mitch a fait allusion à la possibilité de la sortie d’un nouvel album posthume.

Ce ne serait pas la première sortie après la mort d’Amy Winehouse. En décembre 2011, ses représentants sortent la compilation « Lioness : Hidden Treasures », qui regroupe une série d’enregistrements réalisés par elle peu avant la sortie de son premier album, « Frank », en 2003.

Le père de Winehouse a déclaré la possibilité de sortir un nouvel album posthume lors d’un récent entretien avec BBC News : « Nous avons trouvé quelques morceaux mais c’est difficile car les CD sont quelque peu corrompus, mais apparemment on nous a dit que nous pouvions récupérer quelque chose. . », a-t-il commenté.

Ce n’est peut-être pas aussi bon que ‘Back To Black’, mais ce que j’ai entendu des extraits que nous pourrions récupérer, ils sont bons.

Mitch dit que ce matériel comprend des enregistrements avant qu’Amy Winehouse ne devienne célèbre. « Je veux entendre ça et je veux que les fans d’Amy l’écoutent pour qu’ils puissent voir où ça commence et où ça s’est terminé » Janis Winehouse-Collins, la mère d’Amy, souligne que si un album pouvait sortir, il s’appellerait » La progression d’Amy ».

Cette semaine, Mitch a déclaré que lui et sa famille espéraient que l’héritage d’Amy Winehouse reposerait sur ses talents et non sur ses histoires anti-addiction médiatisées, qui auraient fait parler les médias dans les mois qui ont précédé sa mort.

Après la mort d’Amy Winehouse, sa famille a construit « Amy’s Place » dans l’est de Londres, un havre de paix où les jeunes femmes pouvaient s’installer temporairement après leur convalescence en cure de désintoxication. Pendant ce temps, la BBC a préparé le documentaire « Reclaiming Amy », qui sortira aujourd’hui.