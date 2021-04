Un affrontement frontalier laisse huit soldats morts

Huit soldats vénézuéliens sont morts dans des affrontements avec des groupes armés opérant à la frontière colombienne, augmentant le nombre de victimes depuis le début de l’offensive contre les combattants en mars, a rapporté le ministère vénézuélien de la Défense.

Mercredi (28), le ministère a annoncé dans un communiqué sur son site Internet les noms de huit soldats, sans fournir plus de détails, deux jours après avoir signalé des affrontements violents avec des «groupes armés irréguliers en Colombie», qui ont entraîné une diminution «significative du nombre». en nombre de victimes.

Le ministre de la Défense, Vladimir Padrino López, s’est rendu public et a présenté les condoléances du gouvernement aux familles des soldats qui, selon lui, « remplissaient le serment de défendre leur pays jusqu’au dernier souffle ».

Vladimir Padrino: «Nous affronterons les criminels de la frontière avec toute la force morale et matérielle, et ne vous méprenez pas en Colombie lorsqu’ils oseront organiser une agression contre notre souveraineté. Honneur et gloire à nos martyrs et héros. Vive FANB [Força Armada Nacional Bolivariana]!

Les forces armées vénézuéliennes combattent avec des groupes armés à la frontière colombienne, dans l’État d’Apure, à l’ouest, depuis le 21 mars. Jusqu’à présent, l’opération a abouti à plusieurs arrestations et saisies d’armes, d’explosifs et de drogues, selon le gouvernement vénézuélien.

Pour le Venezuela, ce sont des groupes «terroristes» ou liés au trafic de drogue et des paramilitaires qui auraient le soutien du président colombien Iván Duque.

Cependant, selon l’agence de presse France-Presse, certaines sources de sécurité en Colombie affirment que ces groupes seraient formés par des dissidents des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC).

Les FARC ont signé un accord de paix historique avec Bogotá en 2016, qui a mis fin à près d’un demi-siècle de conflits armés entre la guérilla et l’armée colombienne. Cependant, certains guérilleros ont refusé de participer au processus de paix et ont continué à se battre, se mêlant souvent aux trafiquants de drogue et aux groupes paramilitaires dans les régions reculées de la Colombie et en faisant également face.

À leur tour, les relations diplomatiques entre le Venezuela et la Colombie sont pratiquement inexistantes depuis que Bogotá a rejoint les États-Unis et d’autres pays, comme le Brésil, en reconnaissance de l’opposant Juan Guaidó en tant que président en charge du Venezuela en 2019.