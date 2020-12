Un adolescent trans pris en charge après que les parents ont refusé de le laisser vivre comme un garçon

L’adolescent trans a été pris en charge pour sa propre sécurité après que ses parents ont refusé de soutenir sa transition. (Envato)

Un adolescent trans a été retiré de ses parents après qu’un juge a jugé que leur refus de soutenir sa transition était «abusif».

La décision, considérée comme la première du genre, a vu le transgenre de 15 ans pris en charge après que ses parents ont refusé de le laisser vivre comme un garçon.

L’affaire a été portée à l’attention des autorités australiennes il y a environ un an, après que l’adolescent ait commencé à publier des idées d’idées suicidaires en ligne.

En octobre 2020, un magistrat du tribunal pour enfants au niveau de l’État a rendu une ordonnance de protection et a éloigné l’adolescent trans de ses parents, invoquant le risque d’automutilation. Selon Le miroir, les parents affirment pleurer la perte de leur enfant et avoir été intimidés par les autorités.

Le magistrat a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’adolescent avait subi des violences verbales «liées à ses sentiments et à l’expression de son identité de genre».

Le père a dit: «[The authorities say] nous ne l’autoriserons pas à changer de sexe, il est donc dangereux pour elle de revenir chez nous parce que nous allons la maltraiter mentalement – ils veulent que nous consentions au traitement à la testostérone.

Les parents ont ajouté qu’ils savaient que leur enfant était déprimé et en danger, mais qu’ils préféraient chercher une aide psychologique indépendante dans le but de trouver un traitement «non invasif» pour les causes sous-jacentes de la dépression de leur enfant.

Les parents ont fait appel de la décision du juge et les autorités ont convenu que l’adolescent trans doit maintenant obtenir un deuxième avis avant de pouvoir bénéficier d’un traitement hormonal substitutif.

Un avocat des parents a déclaré: «C’est controversé parce que différents médecins peuvent proposer différents diagnostics et différents traitements, il est donc tout à fait approprié pour les parents de demander un deuxième avis avant de suivre un traitement irréversible.

On pense que c’est le premier cas en Australie où les deux parents s’opposent à la transition de leur enfant.

En Australie, toute forme de transition médicale pour les moins de 18 ans – bloqueurs de la puberté, traitement hormonal ou chirurgie d’affirmation de genre – devait auparavant être approuvée par un tribunal.

Depuis une décision de 2013, les parents et les enfants ont la possibilité d’accéder à des médicaments bloquant la puberté sans l’approbation des juges.

En 2017, un autre tribunal a statué que les jeunes trans et leurs parents pouvaient consentir à un traitement hormonal sans avoir à se présenter au tribunal.

En septembre, un tribunal a annulé la décision de la mère d’un adolescent transgenre de permettre à l’adolescent d’accéder à des soins de santé affirmant le sexe. Le père de la fille, qui soutient son identité de genre et sa transition, a déclaré que la décision du juge était un soulagement.