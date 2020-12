Un adolescent surprend un voisin cancéreux de 10 ans avec PS5

Ce sont les histoires que la vie écrit qui réchauffent nos cœurs. Et est donc l’histoire de Sonny Boyd de Philadelphie, Pennsylvanie.

Le garçon de 10 ans, qui est en 5e année, a dû vivre beaucoup de choses cette année. Il en a un en 2020 chirurgie mis derrière lui à cause de son Tumeur au cerveau nécessaire. Et comme si ce n’était pas déjà un énorme coup du destin, il s’est cassé la jambe cette année et est donc actuellement en fauteuil roulant.

Cadeau PS5: le voisin Angel Ortero est un véritable ange

Son voisin Ange Ortero s’est avéré être un véritable ange ces jours-là. L’adolescent de 16 ans fréquente le lycée catholique romain et est là pour son entourage. Lui et son voisin Sonny sont très proches et c’est là qu’il a eu l’idée de rencontrer son ami avec un PlayStation 5 de surprendre.

Il a déclaré à 6ABC News:

«À 16 ans, j’étais tellement excité de jouer avec. Mais j’ai vu la publication de Sonny et j’ai pensé que sa chance était plus importante que la mienne. […] Je pense juste que toutes les choses matérialistes ne sont pas aussi importantes que le rire que j’ai pu mettre sur son visage. «

Ce faisant, la mère du jeune ange ne s’est emparée que d’une des consoles qui étaient partout épuisées. Mais finalement, il a laissé sa console au malade Sonny afin d’évoquer un peu de positivité dans sa vie pendant ces moments difficiles.

La mère de Sonny a voulu rendre au moins une partie de la surprise par la suite, c’est pourquoi elle a insisté pour lui donner un peu d’argent pour l’acte. Mais Angel a décidé de laisser l’argent à d’autres enfants:

«Je voulais que ce soit un cadeau de ma part à Sonny. J’ai donc pris l’argent et acheté autant de jouets que possible. Je l’ai fait don à ma grand-mère. «

Sa grand-mère, bien sûr, ne peut pas faire grand-chose avec les jouets elle-même. Mais comme elle travaille pour la paroisse locale, elle le transmet aux enfants de la République dominicaine qui peuvent certainement les utiliser.

