Aiden, 14 ans, a essayé de faire des biscuits en nid d’abeille Dalgona en utilisant une recette qu’il a trouvée sur TikTok.

Un adolescent a été brûlé au troisième degré après avoir tenté le Squid Game Challenge.

Jeu de calmar a frappé Netflix en septembre et c’est un succès mondial. Plus de 111 millions de personnes se sont connectées pour regarder le drame coréen Netflix, qui a vu les candidats participer sans le savoir à une série de jeux d’enfance mortels dans le but de gagner un énorme prix en espèces.

Si vous avez regardé Jeu de calmar, alors vous vous souviendrez des fameux biscuits Dalgona qui figuraient dans l’épisode 3. Dans l’épisode, les joueurs reçoivent Dalgona gravé de quatre formes – un triangle, un cercle, une étoile et un parapluie – et afin de passer au suivant niveau (et rester en vie…) les joueurs sont mis au défi de découper la forme avec une aiguille sans casser le Dalgona.

Un adolescent hospitalisé pour des brûlures au troisième degré après avoir tenté le défi viral Squid Game Challenge. Image : Netflix

Eh bien, les célèbres cookies sont rapidement devenus viraux sur TikTok, les utilisateurs essayant de créer les leurs et de relever eux-mêmes le défi. Mais maintenant, trois adolescents de Sydney, en Australie, se sont retrouvés à l’hôpital en essayant de préparer les biscuits.

Selon Daily Mail, Aiden Higgie, 14 ans, a essayé de fabriquer des nids d’abeilles en utilisant une recette qu’il a trouvée sur TikTok. Il a fait la pâte en combinant de l’eau, du bicarbonate de soude et du sucre dans une tasse non micro-ondable. Après avoir placé le mélange dans le micro-ondes, il a explosé et a frappé les jambes et la main d’Aiden.

« Il a bouilli à une température ridicule, et quand il a sorti la tasse, elle a explosé dans sa main », a déclaré la mère d’Aiden, Helen, qui se trouvait dans une autre pièce lorsque l’incident s’est produit, au Daily Telegraph. « Ça lui a brûlé la main, et parce que c’était du sucre et du plastique fondus ensemble, ça a descendu sa jambe de son genou jusqu’à son tibia et ça s’est collé et a continué à brûler et à brûler et à brûler. »

Aiden a été admis à l’hôpital pour enfants de Westmead où il a été découvert qu’il avait subi des brûlures au premier degré à la main. Il avait également des brûlures profondes et des lésions nerveuses à la jambe. Les médecins craignaient qu’Aiden n’ait besoin d’une greffe de peau en raison de la gravité de ses blessures et, bien que ses blessures guérissent, il devra passer l’année prochaine dans un bandage compressif.

Les médecins ont maintenant averti les adolescents de faire très attention lorsqu’ils préparent eux-mêmes les biscuits ou d’être supervisés par un parent. Le chef par intérim de l’unité des brûlures de l’hôpital pour enfants de Westmead, Erik La Hei, a déclaré qu’il y avait de plus en plus de cas de brûlures résultant du défi en Australie.

Il a déclaré au Daily Mail: « Le mélange de caramel en nid d’abeille est à la fois plus chaud et plus collant. Si le mélange est renversé ou manipulé alors qu’il est encore chaud, la chaleur plus importante et les temps de contact plus longs provoquent des brûlures plus profondes et plus graves. «

Cela vient après Jeu de calmar a suscité l’inquiétude des parents après que les enfants ont commencé à imiter les jeux de la série dans la cour de l’école. Il a été rapporté que des enfants aussi jeunes que neuf auraient regardé l’émission et que les écoles britanniques avaient été obligées de contacter les parents, après que leurs enfants eurent demandé de jouer à des jeux à l’école qui sont représentés dans Jeu de calmar.

