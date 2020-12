Un adolescent gay suspendu pour vernis à ongles appelle à des règles «  homophobes et sexistes  »

Trevor Wilkinson, 17 ans, conteste la politique « homophobe » de son école (Instagram / trevormichae1)

Un adolescent gay frappé d’une suspension pour avoir porté du vernis à ongles a lancé une pétition dénonçant le code vestimentaire «homophobe et sexiste» de son école.

Trevor Wilkinson, 17 ans, un lycée de Clyde au Texas, a été sanctionné après son retour de la pause de Thanksgiving avec ses ongles peints.

Les responsables de l’école lui ont dit qu’il avait enfreint le code vestimentaire qui interdit la couleur des ongles aux étudiants masculins – et aux étudiants masculins uniquement.

«Imaginez que votre école ne permette pas aux garçons de se peindre les ongles et donne aux garçons [an in-school suspension] pour ça », a-t-il tweeté. «Et toute l’administration est d’accord avec ça, homophobe et sexiste? Bienvenue dans l’ouest du Texas. »

Wilkinson a eu la possibilité d’enlever la peinture, mais il a refusé, arguant que la punition était «un double standard complet parce que les filles sont autorisées à peindre et à se faire les ongles.

Mais l’école a obstinément refusé de reculer, affirmant que l’adolescent ne serait pas autorisé à rentrer à moins qu’il n’enlève le vernis.

Wilkinson a souligné l’hypocrisie dans une pétition de Change.org qui exige que le code vestimentaire soit changé. Il a été signé par plus de 51 000 personnes en moins d’une semaine.

«Je suis un homme gay et je suis plus que fier. C’est injuste et pas bien », a-t-il déclaré. «Aidez-moi à montrer qu’il n’y a pas de mal à s’exprimer et que l’identité que la société veut normaliser n’est pas correcte.

« Je suis un humain. Je suis valide. Je ne devrais pas avoir d’ennuis pour avoir fait mes ongles. Signez et partagez ceci pour que les gens comme moi n’aient plus jamais à faire face à cela. Il est temps de changer et c’est maintenant. «

Le district scolaire de Clyde n’a fait aucun commentaire sur l’incident avec Wilkinson, mais a déclaré dans un communiqué le vendredi 4 décembre qu’il «procède à un examen diligent et réfléchi» de sa politique de code vestimentaire sur une base annuelle.

«Ce processus d’examen aboutit à l’élaboration d’un code vestimentaire final qui sera systématiquement mis en œuvre et appliqué au cours de la prochaine année scolaire. Les parents et les élèves reçoivent une copie du code vestimentaire avant le début de chaque nouvelle année scolaire », a déclaré le district.

«Les questions ou préoccupations concernant le code vestimentaire sont examinées individuellement et le district ne peut partager aucune information concernant un élève en particulier.»