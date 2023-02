Un adolescent de Floride accusé d’avoir poignardé une pom-pom girl 114 fois plaide coupable de meurtre

Un adolescent de Floride accusé d’avoir poignardé 114 fois une pom-pom girl de 13 ans il y a près de deux ans a plaidé coupable de meurtre au premier degré lundi, ont annoncé les autorités.

Le plaidoyer dans le coup de couteau brutal de Tristyn Bailey est intervenu un jour avant que la sélection du jury ne commence dans le procès d’Aiden Fucci, qui avait 14 ans lorsqu’il a été arrêté le 9 mai 2021, tuant, le bureau du procureur de l’État pour le septième district judiciaire de Floride. dit dans un communiqué.

Tristyn Bailey, 13 ans. Bureau du shérif du comté de St. Johns / via Twitter

« Aujourd’hui a été un événement majeur dans cette affaire », a déclaré le procureur RJ Larizza.

Les procureurs demanderont la peine maximale, a-t-il ajouté – une peine à perpétuité.

La déclaration du bureau indique qu’aucune offre de plaidoyer n’a été faite. Un avocat de Fucci n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans un communiqué, la famille de Tristyn a déclaré qu’elle était convaincue que les procureurs auraient obtenu un verdict de culpabilité, mais que le plaidoyer surprise a apporté un « soulagement significatif », selon l’affilié de NBC WTLV de Jacksonville.

« Tout comme Tristyn s’est battue pour sa vie, nous nous sommes également battus pour elle et n’accepterions aucun accord de plaidoyer », indique le communiqué. « Nous étions pleinement d’accord avec le procureur pour rejeter les accords de plaidoyer proposés mentionnés par le défenseur public lors de l’audience de plaidoyer. »

Tristyn a été retrouvé mort dans les bois à l’extérieur de Jacksonville. Selon un affidavit de cause probable, Fucci a déclaré aux autorités qu’il s’était disputé avec Tristyn et l’avait poussée au sol après avoir quitté un ami commun avant l’aube du 9 mai. Alors qu’il était encore considéré comme un témoin, Fucci a pris une photo de lui-même. à l’arrière d’un véhicule de police faisant clignoter un signe de paix et a posté l’image sur les réseaux sociaux avec la légende: « Hé les gars, personne n’a vu Tristyn récemment. »

Il a été arrêté le 10 mai et initialement accusé de meurtre au deuxième degré.

Quelques jours plus tard, un grand jury l’a inculpé de meurtre au premier degré et Fucci devait être jugé comme un adulte. À l’époque, Larizza a déclaré que le nombre de coups de couteau subis par la jeune fille soutenait l’accusation et montrait que l’attaque était préméditée.

Fucci devrait revenir au tribunal le 23 février, date à laquelle un juge fixera une date de condamnation.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.