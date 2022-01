Un acteur soprano rejoint la deuxième saison de The White Lotus

in

Après quoi HBO Max donner le feu vert à Le lotus blanc Sans aucune attente et par le simple fait de remplir la grille de programmation, il a trouvé l’une de ses productions les plus réussies. Par conséquent, ils ont décidé d’élever cette histoire créée par Mike blanc de la mini-série à la série complète, et sa deuxième saison commence à prendre forme. Maintenant, le premier acteur à rejoindre les nouveaux épisodes a été confirmé.

Il s’agit de Michael imperioli, connu pour avoir joué Christophe Moltisanti dans le drame policier acclamé Les Sopranos. En 2021 il a eu la responsabilité de réincarner ce personnage dans le prequel de la série, le film Les saints mafieux, où il a prêté sa voix pour raconter quelques événements introductifs pour le début de l’histoire. Il convient de rappeler que, dans Les Sopranos, Christophe a été tué par son oncle, Tony soprano, en raison de ses problèmes de drogue et de sa dépression constante.

Date limite était chargé de confirmer la nouvelle de l’arrivée de Impérioli à la deuxième saison de Le lotus blanc. Selon les médias susmentionnés, il a été embauché pour donner vie à Dominique di Grasso, un homme qui voyage avec son père et son fils, tout juste diplômé de l’université. Le bruit court depuis un certain temps que Jennifer Coolidge pourrait revenir donner vie à Tanya McQuoid dans le nouvel opus, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Pour le moment, on sait seulement que la deuxième saison de Le lotus blanc il se concentrerait sur un groupe de personnes complètement différent et se déroulerait dans une autre franchise de la chaîne d’hôtels de luxe qui ne serait pas à Hawaï. La mini-série était chargée de montrer différents groupes familiaux avec un grand pouvoir d’achat en vacances dans un endroit paradisiaque où leurs problèmes, peu importe combien ils essayaient d’être couverts par l’argent, n’ont pas tardé à faire surface.

Le projet secret de Michael Imperioli

La relation entre Imperioli et Hbo prend des années de développement. Il n’était pas seulement l’une des figures de Les Sopranos pendant près d’une décennie, mais en 2019, il pourrait être considéré comme faisant partie de la distribution de la série primée Veilleurs. À présent, Date limite assure que l’acteur a un autre projet en route avec le top, dont seules des rumeurs sont connues. Ce serait une série qui mélangerait fiction et réalité et serait basée sur les expériences d’Imperioli en tant que bouddhiste pratiquant. je l’écrirais avec Alec berg, co-créateur de Barry près de Bill Hader.

