Un acteur rumeur sur le surfeur d’argent taquine une scène de guerre à l’infini qui pourrait refaire surface

Pour le grand public, il peut sembler que le MCU est déjà plein de personnages fous. Mais les fans de bandes dessinées Marvel savent que les personnages les plus fous de la franchise n’ont pas encore fait leurs débuts dans le MCU. Un personnage très attendu est le Silver Surfer. Il y a deux ans, le fandom était en effervescence avec la nouvelle que Curt Clendenin avait été choisi comme le surfeur et avait même filmé quelques scènes pour Avengers: guerre à l’infini. Dans une récente interview avec ComicBookMovie.com, Clendenin a laissé entendre qu’il avait en effet filmé quelque chose pour l’un ou l’autre Fin du jeu ou Guerre d’infini cela pourrait éventuellement voir le jour.

« Décidément. Je … Je n’ai pas vraiment le droit d’en dire trop sur ce que c’est … Tu sais, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si tu as vu, comme le … [Endgame directors] les frères Russo sont bons pour … comment dire? Ils savent aussi bien laisser les œufs de Pâques et ils aiment s’amuser avec les choses, vous savez? (Rires) Je ne suis tout simplement pas; Je ne peux pas … Je ne peux pas vraiment dire. C’est comme, tu sais comment George Lucas traite ses sets? Vous passez une audition pour un film appelé Blue Mountain. Et il s’avère qu’il a dit: « Non, surprise, c’est Star Wars. » Donc, je dois laisser un peu de secret. Je ne sais pas comment l’expliquer autrement, mais le temps, idéalement, le dira. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées, et nous avons entendu parler de toutes ces nouvelles émissions Marvel qui sortent, et nous avons entendu parler, disons, de certains projets parallèles sur lesquels les réalisateurs pourraient ou non avoir été censés travailler. . Et donc… »