Un acteur Marvel a accidentellement anticipé son arrivée au MCU

Le dernier film Marvel à sortir, Doctor Strange dans le multivers de la folieIl a eu plusieurs camées. L’un d’eux avait été révélé en avril 2010.

©IMDBDoctor Strange dans le multivers de la folie.

Il est clair que le niveau de secret avec lequel tous les projets sont développés en Disney dans merveille atteint des niveaux vertigineux. Cependant, cela n’a pas empêché, par accident, l’une des toutes nouvelles figures du Univers cinématographique Marvel (MCU) J’avais prévu qu’il ferait partie de la franchise plus d’une décennie avant son apparition sur grand écran. Nous parlons d’un des personnages qui faisait partie de Doctor Strange dans le multivers de la folie. Comment? On vous le dit (avec spoilers, bien sûr).

Sans aucun questionnement, Bureau Il devrait être considéré comme l’une des meilleures comédies jamais diffusées sur le petit écran. Protagonisée par Steve Carell, John Krasinski, Jenna Fischer et Rainn Wilsonconcentré sur les activités professionnelles d’une société chargée de la vente de papier à Scranton, sous le nom de Dundler Mifflin. Avec neuf saisons diffusées, il a conclu sa course en 2013.

Dans l’un de ses nombreux épisodes, celui intitulé « Langage corporel » qui a été diffusé à l’origine le 29 avril 2010 et était vers la fin de la sixième saison, le personnage de Jean Krasinski anticiper votre arrivée MCU Quoi richards de roseau. C’était au cours d’un chapitre où michel scott encouragé tous les employés de Dundler Mifflin parler en espagnol parce qu’il croyait que cela favoriserait de meilleures relations avec ses voisins du sud, mais aussi parce qu’il avait besoin de pratiquer puisqu’il partait en vacances à Cancún, au Mexique.

En entrant dans le bureau, Michael a commencé par saluer Érin en espagnol, et après une courte déclaration à la caméra où il a expliqué ses raisons, on pouvait le voir échanger des mots avec Jim (Krasinski). « Bonjour, James »Il dit Michael et avec la réponse de Jim vient la grande révélation: « Bonjour Miguel, comment vas-tu ? Bien? Bien sûr. Je suis fantastique. Que se passe-t-il? ».

Rêve de fan des Quatre Fantastiques

Pendant des années, il y a eu des spéculations sur qui devrait jouer dans le prochain film de Les 4 Fantastiques (qui allait diriger jon wattsle directeur de Spiderman de Tom Holland, mais a démissionné en raison de divergences créatives). Les deux personnages principaux qui apparaissent dans toutes les rumeurs sont ceux du mariage de John Krasinski et Emily Blunt, qui seront Reed Richards et Sue Storm. L’apparence de Krasinski dans le MCU Cela a ouvert les portes pour que cela devienne une réalité. Cependant, ces derniers jours, il y a eu des spéculations selon lesquelles Bryce Dallas Howard serait chargée de l’incarner, puisqu’elle réaliserait également le film. qui devrait être Sue Storm?

